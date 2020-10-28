【滙豐業績】王冬勝致函亞洲員工　重申「集團增亞太區投資」

▲ 滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，亞太區增長前景龐大，期待與員工一起迎接未來機遇。（資料圖片）

滙豐 （00005） 績後股價反彈一日即見回吐，股價今日最多跌4.3%。亞洲區繼續撐起集團上季盈利，主管亞太業務的滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝向員工強調，集團會增加在區內的投資，又表明市場對亞太區的期望高亦是合理，期待與員工一起迎接未來的市場機遇。

滙豐亞洲業務上季貢獻列帳稅前溢利32億美元。王冬勝今日向亞洲員工發內部電郵，感謝員工過去數月在艱難情況下仍然緊守崗位，創造季度佳績，帶動存款按年增加7%、貸款水平保持在4,840億美元，資本水平亦進一步加強。

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王冬勝指，集團重申會增加在亞太區的投資，並專注亞洲財富管理、批發銀行業務及可持續發展金融等領域；同時鞏固集團在香港以至大灣區、東南亞的市場地位。

早在今年初，滙豐宣布新一輪3年策略計劃，明言將削減15%人手（相當於3.5萬人）。王冬勝績後亦有向亞洲員工發信大派定心丸，強調亞洲仍然是集團核心業務，即使重組會導致部分職位流失，但對區內的人手影響輕微。

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編輯：趙穎妍