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【國泰裁員】國泰新合約逼永久減薪　資方：多數機艙服務員、機師已簽新約（第二版）

即市財經 11:20 2020/10/30

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國泰重組方案要求機組人員更改合約，工會批評方案為「前線減一世，高層減一年」

國泰航空 （00293） 早前宣布連串重組計劃，除了在全球裁減8500職位外，並要求留職機艙服務員、機師簽署新合約。國泰工會不滿新合約條款大削薪酬且長期適用，而高層僅再減薪多一年，尋求勞工處加入談判，並延長簽署新合約期限。隨新合約首個簽約期限於周三（28日）午夜前結束，國泰最新向員工表示，已有多數（majority）機艙服務員、機師簽署新服務條件，惟未有交代實際比例。

國泰早前發聲明，得悉空中服務員工會周三於記者會上建議，由國泰航空、勞工處及工會展開三方會議，澄清並沒有安排有關會議。國泰又重申，留職員工若要獲得最多過渡性津貼，須在周三簽署新合約。

據國泰對機組人員的安排，留職員工未在周三午夜前簽署，須在11月4日或之前簽署新約，否則會終止合約。

對於國泰資方最新表述，空中服務員工會稱尊重個人的選擇，但機師代表就批評國泰以「失去工作」迫使機組人員同意減薪。

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，公司首要工作是盡力解答機艙服務員所提出的問題，讓同事有足夠的資訊作出審慎及明智的決定。

國泰留職員工面臨新合約，空中服務員底薪上限降至1.26萬元，詳情可見【下一頁】

圖解國泰重組主要內容

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國泰：減薪4成說法不反映全貌

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，新合約下部分前線員工最高減薪4成，但高層只是減薪1至3成，認為新合約應是作為過渡疫情的短期措施。她又指，不少員工認為信息混亂，無法在7日內做決定。

國泰內部通訊指，對於有指新合約較舊約減薪4成，認為說法不反映真實全貌，因有關說法未計及實際執勤飛行時工資。不過，據悉新合約要求大部分空勤人員減少執勤工時約兩至三成。

國泰航空稱，企業重組旨在盡可能保留最多的工作崗位，同時履行對香港的航空樞紐和顧客的責任。早前的資本重組計劃容許集團繼續經營，但這是一項需要還款的注資項目。國泰又指，透過一連串重組措施，包括機師和機艙服務員的新服務條件，將使現金消耗每月減少約5至15億元，達致更可承擔的水平。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：陳健婷、麥德銘

香港股票 航空 勞工處 國泰航空（00293）
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