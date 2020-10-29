  • 24°C
香港時間 : 20201030日 (五) 21:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】新東方9901招股   入場費14131元 國際配售已足額

股樓投資 12:36 2020/10/29

分享：

雖然本周新股焦點盡在螞蟻集團（新上市編號：06688），但第二上市股份陸續來！

新東方教育（新上市編號：09901）由周四（29日）起至下周二（11月3日）招股，市場反應不俗，消息指，其國際配售部分已獲數倍超額認購。

螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！，想知詳情請按：【下一頁】

該股計劃發行851萬股普通股新股，每1股美國存托股代表1股普通股。發售價將不高於1,399元，每手10股，入場費約14,131元；11月9日掛牌；聯席保薦人為瑞信、美銀及瑞銀。

有趣的是，正當螞蟻以每手50股招股之際，新東方今次招股竟以每手僅10股作招徠，果真愈拆愈細，但亦因此令新東方成為了史上每手股數最少新股。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

該股是次集資所得，將用於提升學生學習體驗的技術投資、業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般營運用途。

螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事，想知詳情請按：【下一頁】

新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪昨表示，集團將通過繼續開發線上與線下融合(OMO)系統、持續擴大教學內容及服務、投資於人才及技術能力，及選擇性地尋求戰略投資及夥伴關係，以進一步鞏固集團的市場領導地位及將增長最大化。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！