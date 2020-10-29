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【新股IPO】新東方9901今日起招股   入場費14131元

股樓投資 04:22 2020/10/29

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雖然本周新股焦點盡在螞蟻集團（新上市編號：06688），但第二上市股份陸續來！

螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！，想知詳情請按：【下一頁】

新東方教育（新上市編號：09901）由今日（29日）起至下周二（11月3日）招股，計劃發行851萬股普通股新股，每1股美國存托股代表1股普通股。發售價將不高於1,399元，每手10股，入場費約14,131元；11月9日掛牌；聯席保薦人為瑞信、美銀及瑞銀。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得，將用於提升學生學習體驗的技術投資、業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般營運用途。

螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事，想知詳情請按：【下一頁】

新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪昨表示，集團將通過繼續開發線上與線下融合(OMO)系統、持續擴大教學內容及服務、投資於人才及技術能力，及選擇性地尋求戰略投資及夥伴關係，以進一步鞏固集團的市場領導地位及將增長最大化。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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