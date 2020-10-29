【開市9點半】驚搶唔到螞蟻新股？專家教奇招：博3手iBond回報或更高

（1）全城瘋搶螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 新股，至今凍資已至少超過4000億元。業界觀察到iBond近日因螞蟻招股而略受冷待，可是資金蜂擁認購螞蟻之下，專家教路可出奇招反其道而行，認為iBond中籤率或較螞蟻高，籲齊齊落注抽iBond及螞蟻分散投資，若散戶三手iBond全數抽中，回報隨時比抽得一手螞蟻新股更佳。

即睇開市9點半重點：

【iBond 2020】iBond短炒贏面或勝螞蟻IPO？ 專家教路致勝關鍵

（2）螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股火熱，大行滙豐HSBC （00005） 發言人表示，截至周三（28日）晚上6時，已接獲超過930億元的IPO貸款申請，意味滙豐已借出約一半已預留的資金。

【螞蟻IPO孖展】滙豐千億額度迅速消化 次日已借出逾930億孖展

（3）太古 （00019） 及太古地產 （01972） 證實或再出售香港商業物業資產。太古地產稱，正商討可能出售位於太古城中心商廈之權益，惟現時未達成協議。

【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場 擬百億售太古城中心1座（第三版）

（4）騰訊 （00700） 股價突破600元，券商亦調升騰訊目標價，麥格理最牛看815元，比中資行看法更樂觀。麥格理認為，隨阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團 （新上市編號：06688） 展開IPO，騰訊旗下微信支付（WeChat Pay）估值或得以提升。

【騰訊股價】騰訊升越600關、券商鬥牛潮再現 麥格理看815

（5）螞蟻集團 （新上市編號︰06688） （前稱：螞蟻金服）以2.4萬億元估值上市，上市即躋身本港市值三甲。螞蟻市值雖龐大，惟其盈利高速增長，市場預計螞蟻今年預測市盈率約42至49倍，對比同業PayPal（美：PYPL）、Mastercard（美：MA）依然不算太貴。

【螞蟻上市】螞蟻集團對比PayPal不算貴？投資界：料可升逾4成

（6）百佳抽獎網上登記早前已完結，首批抽奬結果將於今日（周四，29日）公布，得獎者約10.7萬人，百佳抽獎得獎者均可獲短訊通知。

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎公布抽獎結果 首批得獎者逾10萬個（附詳情）

（7）旅遊業陷入寒冬，有報道指，海航旗下新華旅遊向員工發內部通知，提出12月起將會開始停薪留職安排，並將會分兩階段進行。

【旅遊寒冬】新華旅遊12月起停薪留職6個月（第二版）

（8）國壽 （02628） 公布季績同時，對外宣布將斥資90億元人民幣，與國壽置業在年底前成立合夥企業，主攻一及二綫城市地產項目。

【藍籌業績】國壽首3季純利按年倒退18.4% 斥資90億人幣投資不動產（第二版）

（9）螞蟻集團 （新上市編號：06688） 盡搶新股風頭，同期招股的榮昌生物製藥 （新上市編號：09995） 招股反應便相對淡靜，綜合券商數據，首日孖展認購暫錄2.72億元，尚未足額認購。

【新股IPO】榮昌生物製藥9995首日招股 孖展尚未足額認購（不斷更新）



港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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編輯：莫亦熙