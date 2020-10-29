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【航空告急】波音再削7000職位、明年底前累減2.6萬人　股價重挫半成（第三版）

即市財經 09:57 2020/10/29

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波音有意計劃再裁員，表示因疫情影響，明年年底或再裁員數千人

航空業冰封多時，波音（Boeing，美：BA）再啟動裁員。波音年內已計劃裁減逾1.9萬個職位後，再於周三表示，因疫情影響，飛機及旅行需求下跌，預計明年年底員工數目會減至13萬人，即再削約7000個職位。歐美疫情轉差，再令市場憂慮經濟復甦更為須時，美股昨晚急挫下，波音即使公布新一輪裁員後，全日股價仍跌4.57%，報148.14美元。

波音今年初擁有16萬名員工，今年年初已計劃削減逾10%員工人數，可是炒人風波至今卻未完結，波音行政總裁Dave Calhoun向員工表示，公司目標於2021年底只擁有13萬名員工，意味公司將會再度裁員。

Dave Calhoun表示，公司目前正在適應市場的同時，集團的業務及職能部門正認真制定人員配備決策，並優先考慮顧員自然流失及穩定性，以減少員工及公司的影響。

波音昨公布第三季業績，淨虧損錄得4.66億美元（約36.3億港元），去年同期則錄純利12億美元（約93.6億港元）。
 
期內，銷售額按年下跌29%至141億美元（約1099.8億港元），略高於分析師預期的139億美元（約1084.2億港元）的收入。商用飛機部門的銷售額下降最為明顯，該部門的收入從2019年第三季度的82億美元下降56%至36億美元。

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編輯：謝卓榮

美股 波音（Boeing，美：BA） 航空 疫情 新冠肺炎疫情

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