【螞蟻IPO】螞蟻上半年賺212億 增長14倍　旗下業務邊瓣最具潛力？

螞蟻集團（新上市編號︰06688）世紀IPO掀起全民熱潮，招股次日凍結資金已逾3,600億元，問鼎今年新股凍資王。螞蟻主打業務分別為數字支付及數字金融科技平台，盈利能力近年突飛猛進，今年上半年勁膁212億元人民幣，究竟這2大業務的市場潛力有多大？

螞蟻成立於2004年，在電子商務行業的發展初期，為了解決消費者和商家之間在線上交易中的信任問題，「支付寶」應運而生。經過多年發展，螞蟻收入及盈利增長突飛猛進，收入由2017年654億元（人民幣，下同），增長至2019年1,206億元，複合年增長率達35.7%，今年上半年收入已達725億元。

至於純利，螞蟻由2017年賺69.5億元，至2019年暴升至169.6億元，複合年增長率56%，到今年上半年更已達212億元，較去年同期大增14.6倍。

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現時螞蟻業務分為數字支付與商家服務、 數字金融科技平台、創新業務及其他，惟創新業務暫時收入佔比不足1%。

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數字支付

內地電商市場發展蓬勃，螞蟻母公司阿里巴巴（09988）旗下淘寶功不可沒，螞蟻的數字支付業務亦因而受惠不淺。截至2020年6月30日止12個月期間，通過螞蟻平台完成的內地總支付交易規模達到118萬億元。在全球經濟加速數字化的背景下，螞蟻也提供跨境支付服務來滿足相關需求。期內通過螞蟻平台的國際總支付交易規模達到6,220億元。

現時螞蟻支付寶APP年度活躍用戶超過10億，支付寶APP月度活躍商家逾8,000萬，月度活躍用戶達7.11億，合作的金融機構夥伴逾2,000，接受綫上支付服務的國家及地區逾200個。

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根據艾瑞諮詢的研究，2019年內地數字支付交易規模達到201萬億元，包括通過電子錢包進行的消費支付、金融支付、個人支付及其他支付交易，預期到2025年交易規模將會增加到412萬億元。消費支付主要包括電商及線上服務支付、通過電子錢包渠道完成的線下消費支付等，根據艾瑞諮詢研究，其交易規模預計在2019年至2025年間的年均複合增長率可達17.5%，其中主要的驅動因素是電商及線下商家場景中數字支付交易規模的增長。

金融支付則主要包含線上購買理財及保險產品、償還信貸等，艾瑞諮詢數據顯示，主要受益於線上信貸及理財服務蓬勃發展，金融支付交易規模預計在2019年至2025年間的年均複合增長率為25%。個人支付市場主要包括信用卡還款、匯款、紅包等。

金融科技平台

現時螞蟻在數字金融科技平台上，主要可分為三大業務：微貸科技、理財科技及保險科技，以截至今年6月底止計，這三項業務加起來的收入，達459.7億元，佔螞蟻總收入比率已升至63.4%，超越數字支付（收入佔比35.9%成為最大的收入來源。。

1. 微貸科技

螞蟻微貸科技業務主要針對的是小額消費者及小微企業經營者，並以「花唄」及「借唄」兩個產品提供借貸，花唄最低信用額度為20元，可分3至12個月還款期，平均日利率為0.04%；至於借唄最低信用額度為1,000元，同樣還款期可分3至12個月，平均日利率為0.04%。截至今年6月底止，消費信貸平台交易規模1.73萬億元，而小微經營者交易規模達4,220億元。

根據奧緯諮詢研究，中國消費信貸市場規模預計將從2019年的13萬億元增長至2025年的24萬億元，期間年均複合增長率為11.4%，中國的在線消費信貸規模在2019年達到6萬億元，預計在2025年將達到19萬億元，年均複合增長率達到20.4%。

至於中國單筆金額低於50萬元的小微經營者信貸餘額，奧緯諮詢預計將從2019年的6萬億元，增長至2025年的人民幣26萬億元，期間年均複合增長率達到27.2%。單筆金額低於50萬元的在線小微經營者信貸在2019年整體餘額規模達2萬億元，該市場規模預計到2025年將達到人16萬億元，年均複合增長率為40.8%，增幅明顯較傳統小微企業借貸為快。

2. 理財科技

現時螞蟻理財科技資產管理規模達4.1萬億元，合作的資產管理公司約170家，是中國最大的線上理財平台，產品主要為「餘額寶」、「餘利寶」及「大理財」。

餘額寶在2013年推出，對接貨幣市場基金產品，實現讓用戶在支付寶APP獲得資金收益。隨着餘額寶規模擴大，2018年5月開始引入第三方公募基金管理公司，在餘額寶品牌下提供貨幣市場基金產品，現時已與24家第三方公募基金管理公司合作。

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餘利寶是向小微經營者推出了一站式現金管理服務，投資門檻低、可實現實時投資與贖回、免費轉賬和快速存取，具有高流動性。大理財是一個提供豐富理財產品的線上平台，提供不同的風險及收益屬性的產品，滿足消費者日益增長的多元化理財需求。

根據奧緯諮詢研究，中國個人可投資資產規模預計將從2019年的160萬億元，增長至2025年的287萬億元，期間年均複合增長率為10.3%。通過在線渠道銷售的個人可投資資產規模，2019年達到21萬億元，且由於數字化技術的廣泛應用、用戶對更好的投資體驗的追求，預計將在2025年達到69萬億元，年均複合增長率達到21.6%。



3. 保險科技

螞蟻在線上提供的保險產品相當全面，包括壽險、財險及健康險，現時與90家家中國保險合作機構進行合作。按截至2020年6月30日止12個月期間促成的保費規模計，集團是中國最大的線上保險服務平台，期內促成的保費規模及分攤金額達520億元，其中約9%由國泰財產保險承保。

根據奧緯諮詢研究，2019年中國的保險深度，即保費規模佔GDP比重為4%，顯著低於美國、日本及德國。線上保險發展的潛力更厚，該機構預期，中國線上保險的規模，將會由2019年3,000億元，增長至2025年1.9萬億元，年均複合增長率為38.1%。

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記者：李兆明