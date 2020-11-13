【恒指季檢】太古被剔出恒指成分股　半世紀恒指創會藍籌再少一員（圖解太古發展史）

▲ 太古A被剔出恒指成份股，將失去持續半世紀的藍籌地位。

太古 （00019） 遭剔出恒指成份股，太古年內受累疫情影響地產收入、國泰航空 （00293） 重創，最新股價43.25比2019年4月的103.8元高位，股價已累跌近6成。太古被剔出前是恒生指數市值最少的成份股，市值391億元，撇除大股東持股的流通市值只有183億元，最終被剔除成份股身份。太古自1973至74年將上市公司太古船塢，注入香港主要資產重組成太古公司，是恒生指數成份股創始成員，藍籌成員身份已超越半個世紀。

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太古發展簡史：

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太古集團源自200年前的英國利物浦，卻因與清朝做生意，而起了充滿意境的名字「太古」，有如盤古初開、天地之始。據公司介紹，寓意規模宏大、歷史悠久，在西方人眼中，「太古」二字看來頗像「大吉」。中國人在農曆新年到處張貼「大吉」揮春，喻意大吉大利，所以也有人猜測這兩個寓意吉祥的字就是太古名字的由來。事實並非如此，「太古」這個名字是在1866年，由時任英國駐上海領使 Thomas Taylor Meadows 在公司於上海開業時，特意為公司取的名字。 他顯然是希望這個名字會成為巧妙的視覺雙關語，從而為公司帶來吉祥的意義。

太古洋行於1870年在香港開設分公司，今年正好踏入150周年。現時太古集團旗下分五大部門，地產（物業投資、買賣、酒店）、航空（港機集團）、飲料（中國內地、香港、台灣、美國）、海洋服務（太古海洋開發集團）、貿易及實業（太古資源、太古汽車、太古食品），上半年總收入390.56億元。太古收入最大是飲料業務，單計來自中國內地的飲料收入已達109.04億元，整體飲料收入212.5億元，佔收入比例54.4%。

至於最為港人熟識的物業租金，只佔上半年整體收入的15.7%。

1972年，太古大變身。由於現代化貨櫃船的出現，使太古船塢設在香港島的設施不敷應用，於是太古決定與競爭對手香港黃埔船塢公司合併，成立香港聯合船塢集團，在香港的葵涌新貨櫃碼頭設立基地。另外，糖業公司關閉了煉糖廠，集中經營糖產品及包裝業務。

太古煉糖廠和太古船塢結業後，在港島鰂魚涌騰出大片土地，開設太古地產新公司，興建港島首個私人屋苑太古城，連同太古城中心零售及辦公樓綜合項目，是由太古地產發展及管理的首個混合用途物業項目。

時至今日，太古地產 （01972） 日前發通告，百億出售太古城英皇道1111號的多層辦公樓的權益。

飲料部門才是太古的精髓，旗下品牌包括「可口可樂」、「雪碧」、「芬達」、「Glaceau 維他命水」、「飛想 fuze tea」、「Minute Maid」、「Georgia」、「水動樂」、「Schweppes（玉泉）」、「飛雪」、「淳茶舍」、「健康工房」、「Appletiser」及「陽光」。

在全球大氣候之下，許多公司都要迎來變局，市場各界均期望，各公司能盡快走出「疫境」。

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記者：譚志偉