朴寶劍當兵期間宣傳《青春紀錄》 遭網民投訴【有片】

南韓當紅影星朴寶劍的新電視劇《青春紀錄》大受歡迎。不過，正在海軍服役的朴寶劍周二（27日）作出入伍後的首場公開活動，但期間宣傳自己有份出演的《青春紀錄》，引發坊間非議，甚至有人向國防部投訴。海軍據報不認為投訴成立，但會要求朴寶劍日後謹慎行事。

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朴寶劍周三與主播朴世瑛一同主持「2020大韓民國海軍護國音樂會」。期間，朴世瑛提及朴寶劍出演的《青春記錄》，並詢問對方近況。朴寶劍回應稱，《青春記錄》在當日播出最後一集，希望觀眾在收看音樂會後，繼續支持《青春記錄》。另外，朴寶劍還呼籲，大家關注和支持他出演的電影《徐福》。

音樂會透過Youtube直播，朴寶劍的自我宣傳說話立即引來網民向國防部投訴。有網友稱，軍隊命令禁止官兵進行營利行為，可能因為朴寶劍才入伍不久，未有意識到問題，要求及時糾正。

涉事YouTube片段

韓聯社報道，海軍認為，官兵「營利行為」必須具有持續性，朴寶劍今次行為不符合這一點。但海軍消息人士稱，海軍仍會考慮有關投訴，並要求朴寶劍日後謹慎行事。

朴寶劍今年8月31日入伍，接受了為期6星期的新兵訓練，現正以海軍文化宣傳兵的身份服役。

責任編輯：陳啟賢