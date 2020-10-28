【A股布局】配置低估值周期股　基金剖析第四季投資理念

近期，備受基金寵愛的白馬股，連番捱沽，雖說個別公司業績差過預期，引發基金沽貨，但明顯持貨態度，多少會影響其寬容程度，或反映第四季國內基金經理改變了投資理念。

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綜合報道，不少基金經理認為第四季A股未必有「系統性機會」，意味出現炒股不炒市的機會較大，尤其目前具有增長概念行業估值過高，但缺乏長期增長的行業卻沒有持續性，形成投資者更須由下而上的尋找心水股。

不過，隨着中國經濟持續復甦，選擇估值較低的順周期股，多少成了基金經理的共識。究其原因，周期股的增長性不足，長期被市場忽略，以致估值嚴重低估。雖然中國經濟並不具備高增長的條件，但勝在不少周期行業經歷了漫長的整合期，只剩了龍頭企業生存下來，令議價力隨之提高。

換言之，即使市場規模不增反縮，這些企業仍能通過調高售價和成本控制，提升公司的利潤率，達致盈利倍增，情況類似2015年「供給側改革」後，鋼鐵、水泥行業翻生一樣。

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首先，周期行業中，基金經理看好能夠受惠於產能擴張和盈利提升的行業都值得關注，如機械、汽車和化工等。

其次，這次疫情後，凸顯了消費股龍頭的護城河優勢，經過了近一季的調整，或會在第四季重新獲得關注。

最後，由主題來看，受益於十四五規劃，新能源行業的景氣度上升，雖然目前估值較高，但中長綫仍具備配置的價值。

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記者：林衛