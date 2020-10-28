【每日焦點】三星跟機不附贈耳機及充電器？iPhone 12 Wi-Fi個人熱點支援5GHz頻段

▲ 據韓媒《朝鮮日報》報道指出，三星正考慮在明年上半年發布Galaxy S21盒裝中，移除隨機附送的耳機和充電器。

雖然蘋果（Apple）早前為落實環保理念，為iPhone 12系列盒裝「瘦身」，不再附贈充電器及耳機，引起眾多消費者反彈，不過這股風潮三星也正計畫跟上，據韓媒《朝鮮日報》報道指出，三星正考慮在明年上半年發布Galaxy S21盒裝中，移除隨機附送的耳機和充電器。

仿效蘋果減碳排放？三星擬Galaxy S21不再附贈耳機及充電器

另據《MacRumors》報道指出，iPhone 12全系列所有機款包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 在支援5G網絡的同時，更可以自行將個人熱點設定為5GHz或2.4GHz Wi-Fi頻段分享，以便減少訊號干擾。

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責任編輯：張寶燕