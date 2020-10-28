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【每日焦點】三星跟機不附贈耳機及充電器？iPhone 12 Wi-Fi個人熱點支援5GHz頻段

科技 20:45 2020/10/28

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據韓媒《朝鮮日報》報道指出，三星正考慮在明年上半年發布Galaxy S21盒裝中，移除隨機附送的耳機和充電器。

雖然蘋果（Apple）早前為落實環保理念，為iPhone 12系列盒裝「瘦身」，不再附贈充電器及耳機，引起眾多消費者反彈，不過這股風潮三星也正計畫跟上，據韓媒《朝鮮日報》報道指出，三星正考慮在明年上半年發布Galaxy S21盒裝中，移除隨機附送的耳機和充電器。

仿效蘋果減碳排放？三星擬Galaxy S21不再附贈耳機及充電器

另據《MacRumors》報道指出，iPhone 12全系列所有機款包括iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 在支援5G網絡的同時，更可以自行將個人熱點設定為5GHz或2.4GHz Wi-Fi頻段分享，以便減少訊號干擾。

【iPhone 12】可手動轉換 Wi-Fi 個人熱點　iPhone 12 支援 5GHz 頻段分享

其他有關iPhone 12實測、與降價iPhone 11的拍攝效能比拼等，可見：

【iPhone 12實測】藍色iPhone 12系列開箱！MagSafe吸力十足？（有片）

【iPhone 12 系列相機實測】試玩 iPhone 12 Pro 三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能（有片）

【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果

責任編輯：張寶燕

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