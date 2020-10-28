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【優惠預告】MOKO新世紀廣場11月購物祭　逢周二送近2,300份禮物

商業 10:00 2020/10/28

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MOKO新世紀廣場將於11月舉行半年一度的「MOKO旺角購物祭」，連續31日勁送高達逾百萬元的禮品及贈券獎賞。

【聖誕節】MOKO打造輕鬆小熊甜「魅」聖誕　設5大打卡位

顧客在11月1日至12月1日期間的「MOKO旺角購物祭」，可預先入手聖誕禮物並專享三重優惠，包括「週二好禮大放送」、「MOKO超筍直播間：買完即減HK$100」及「日日狂賞樂」 。

逢周二送超過2000份禮物

商場將逢星期二送近2,300份好禮，包括UA Cine MOKO HK$100現金禮券、商戶購物現金券、「家居廚神」必備的HARROW 空氣炸鍋及Nathome多功能煮食爐、「宅在家」推介之OTO Power Tap揼揼鬆等。禮物將在指定星期二下午1時起於「新地商場」手機應用程式上架，The Point會員以電子消費滿HK$500及優惠積分即可奪得心頭好。

MOKO亦搞直播　消費30%回贈

「MOKO超筍直播間：買完即減HK$100」則會逢星期五至日舉行，介紹星級商店熱賣皇牌人氣產品 。會員以200積分換領電子立減券，再到指定商戶單一電子消費滿HK$300，即減HK$100，高達30%回贈。今期熱選星級商店有adidas、American Eagle、New Balance、NIKE、initial、RABEANCO等。

「日日狂賞樂」 則在「MOKO旺角購物祭」同期舉行，消費滿指定金額，即可獲贈商場贈券或 指定餐飲商戶現金券。金額高達400元，而且買得多賺得多！

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