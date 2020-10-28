【機迷熱話】《Fall Guys》新哥斯拉造型　下周限時登場

▲ 《Fall Guys: Ultimate Knockout》（糖豆人：終極淘汰賽）即將在11 月3 日（下周二）有新哥斯拉（GODZILLA）造型上架！

由英國遊戲開發商Mediatonic推出的PC、PS4可愛卡通風格的生存遊戲《Fall Guys: Ultimate Knockout》（糖豆人：終極淘汰賽）即將會有新造型上架！Mediatonic 與東寶電影公司共同宣布，會在11 月3 日（下周二）推出Fall Guys哥斯拉（GODZILLA）造型。Fall Guys玩家們想取得哥斯拉造型，就可以用十個皇冠兌換。

官方指，Fall Guys哥斯拉造型會在11 月 3 日起限定時間內登場，玩家還可以依照需求更換不同顏色。如果對應早前公布Fall Guys 1.83米的實際身高，加上哥斯拉造型估計將會突破 2 米，變得更加巨型。

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不過為何會選擇在11 月 3 日推出？因為該造型角色是在1954 年 11 月 3 日首度出現在經典的日本怪獸電影《哥斯拉》當中，因此認定此日為哥斯拉的生日，今年就是其誕生的66周年。

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責任編輯：張寶燕