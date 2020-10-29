【李小加退任】李律仁回應接任港交所CEO人選傳聞　「看高了我」

▲ 被指為港交所下任行政總裁潛在人手，金發局主席李律仁(左)稱「丈八金剛，摸不著頭腦」

港交所 （00388） 行政總裁李小加今年底離任，金融發展局主席李律仁與港交所主席史美倫關係良好，一度被指是港交所下任行政總裁人選之一。李律仁接受訪問時笑稱，多謝提出有關猜測的人士看得起，惟「丈八金剛，摸不着頭腦。」

李律仁續稱，自己是大律師出身，做交易非其長處，「不知誰這麼好想像力，看高了我」。他讚許李小加是香港國際金融中心「成隊波（球隊）」很好的前鋒，要由「視野更高」的人考慮應由誰人接任。

港區國安法實行近4個月，李律仁稱，與海外投資者或金融界人士溝通時，偶然都會提及港區國安法，但更多是關注整個政治經濟大環境，認為中國、美國角力下，中國仍要保持與國際聯繫，而且中國也是增長最快的主要經濟體，資金進出需求最大，香港作為雙方向的中間，金融中心處於最佳位置。

相關文章：

【李小加退任】李小加回應提早離任港交所：不會離開香港 現無其他計劃

【李小加退任】戴志堅任職港交所逾20年 港交所核心管理層資歷最深

【李小加退任】李小加提早於今年底退任港交所CEO 戴志堅獲委任為代理行政總裁

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

記者：麥德銘