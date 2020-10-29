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【李小加退任】李律仁回應接任港交所CEO人選傳聞　「看高了我」

即市財經 00:00 2020/10/29

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被指為港交所下任行政總裁潛在人手，金發局主席李律仁(左)稱「丈八金剛，摸不著頭腦」

港交所 （00388） 行政總裁李小加今年底離任，金融發展局主席李律仁與港交所主席史美倫關係良好，一度被指是港交所下任行政總裁人選之一。李律仁接受訪問時笑稱，多謝提出有關猜測的人士看得起，惟「丈八金剛，摸不着頭腦。」

李律仁續稱，自己是大律師出身，做交易非其長處，「不知誰這麼好想像力，看高了我」。他讚許李小加是香港國際金融中心「成隊波（球隊）」很好的前鋒，要由「視野更高」的人考慮應由誰人接任。

港區國安法實行近4個月，李律仁稱，與海外投資者或金融界人士溝通時，偶然都會提及港區國安法，但更多是關注整個政治經濟大環境，認為中國、美國角力下，中國仍要保持與國際聯繫，而且中國也是增長最快的主要經濟體，資金進出需求最大，香港作為雙方向的中間，金融中心處於最佳位置。

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記者：麥德銘

 

香港交易所（00388） 經濟 李小加 史美倫 香港交易及結算所有限公司 港區國安法

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