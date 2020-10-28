【渣打2888】 渣打推資助中小企就業計劃 協助僱用應屆畢業生

渣打集團(02888)旗下渣打銀行與聖雅各福群會合作推出「Futuremakers' First Job 青年就業及資助計劃」，由渣打半額資助中小企，向應屆中學、大專和大學畢業生提供數百個全職或短期工作空缺。

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渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀表示，是次計劃是渣打支援社區經濟復甦的首批項目之一，渣打會透過計劃贊助500萬港元，資助100間中小企，提供超過600個以短期獨立工作為主的職位空缺，為400名年青人提供就業培訓及工作機會。參與計劃的中小企，最多可在半年內獲3萬元的薪金資助。

聖雅各福群會則指，受疫情影響，今年首季全職畢業職位數目按年減少四成，青年就業大受影響，期望計劃可以協助畢業生進入職場。

目前在多個亞洲地區巡視業務的渣打集團行政總裁溫拓思出席活動時表示，目前環境雖然艱難，但寄語大家毋須灰心。

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