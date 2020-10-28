【美國大選】新加坡銀行：不論大選結果如何　基建板塊最安全

▲ 左二：新加坡銀行投資策略主管李依萊

美國大選進入最終倒數階段，市場觀望氣氛趨濃厚。新加坡銀行投資策略主管李依萊表示，市場短期震蕩主要受美國大選影響及歐美新冠肺炎疫情影響，但長遠而言，對市場看法依然樂觀，認為現時股市回吐，是投資者捕捉入市的良機，可作長線投資。展望未來，相信最糟糕的時刻已過去，料未來全球經濟復甦，呈「V型反彈」。

投資界對美國大選的結果進行了情景分析，李依萊分析，如果拜登勝選，同時出現民主黨贏得選舉掌握參眾兩院的「藍潮」（Blue Sweep）情況下，會對市場有支持及提振經濟，那麼基礎設施、醫療健康、消費及原料板塊將受惠。相反，若是特朗普獲連任，能源及部分工業板塊造好。當中無論是哪一方當選，基礎設施及原料板塊皆不受選舉結果的影響。

另外，他稱，過去半年科技、健康等板塊熱炒，估值太高，料將會逐步回調，隨著經濟逐步復甦，金融、綠色能源及消費股將會追落後。

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編輯：陳華