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【疫市自救】Adobe營銷5大貼士　把握消費旺季靠甚麼？

商業 19:36 2020/10/28

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受疫情影響，今年零售市道慘淡。年尾迎來傳統消費旺季，商戶可以如何把握機會，藉節日消費盡力刺激生意？Adobe和 Advanis 收集超過 1,000 位消費者的網上問卷，公布疫情下的5大營銷貼士，讓品牌可做好準備。

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1. 按目標市場度身訂造廣告語氣和訊息

在傳遞訊息及語氣方面，將近 40％的消費者表示相對與那些「與你同在」等響應新冠肺炎式的廣告，他們更喜歡「帶自己遠離現實煩惱」的廣告，特別是針Z 世代和千禧世代。

傳遞個人化的訊息亦成為關鍵。研究顯示雖然 68％ 的受訪者表示他們樂於接收與聖誕、新年相關的廣告資訊，但亦有 46％ 的受訪者指出只有個人化訊息才能吸引他們。 

2. 將最大的價值帶給消費者

比起附加價值、禮品或買一送一等優惠，受訪者普遍認為免運費 (58％) 和折扣優惠 (55％) 較能吸引他們消費，因此零售商若能免除消費者對運費和產品效能的憂慮，銷情將更佳。

受訪者普遍認為免運費 (58％) 和折扣優惠 (55％) 較能吸引他們消費。

3. 必須採用多渠道媒體，以客戶體驗為本

消費者花大部分時間觀看網絡電視 (48％)，此外網絡搜尋亦對購物產生較大的影響 (41％)。在新冠肺炎疫情時代，營銷人員亦必須了解各個渠道如何影響整個客戶體驗。

4. 注意受眾瀏覽媒體的變化

根據 Adobe 2 月至 8 月內部的 Advertising Cloud 數據顯示，網絡電視的觀看次數自 2 月起已錄得 59％ 的增長，展示型廣告 (Display Advertising) 更錄得 24% 的增長，流動影片廣告亦增長了 10％。

品牌的目標客戶可能比以往花更多時間在數碼渠道。

5. 保持靈活性

網上購物已迎來巨大轉變。以服裝行業為例，Adobe Digital Insights 總監 Taylor Schreiner 指出， 5 、 6 月大部分的服裝消費轉移到網購平台，且更傾向購買睡衣和運動褲。不過人們一旦購買足夠應對休閒和工作服飾之後，網上購物的龐大升幅將會消失。零售商必須適時調整策略。

 Adobe 還建議零售商根據地理位置調整策略，營銷人員需要隨時準備因應感染人數下降或增加時調整媒體廣告策略，為限制措施或即將迎來的商機作好準備。

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責任編輯：葉泳珊

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