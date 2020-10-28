【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳售印度綫上零售商BigBasket股權

▲ 傳阿里悉售印度綫上零售BigBasket股份。

印度塔塔集團（Tata Group）據報計劃從阿里巴巴 （09988） 和其他私募基金投資者手中收購印度在綫零售初創BigBasket，涉資5億至7億美元價格。印度經濟時報引述消息人士表示，Tata正在就收購BigBasket展開談判，阿里巴巴計劃悉售持有後者的約26%股權。Tata及BigBasket對此不予置評。

另外，BigBasket正在尋求約2億美元的新一輪融資，目前與塔塔集團談判，管理層希望仍掌握主導權，以及計劃明年上市。

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編輯：陳華