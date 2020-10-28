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【美國大選】亨特拍檔斥拜登講大話 對兒子生意知情

環球政治 19:30 2020/10/28

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美國總統投票日下周二（11月3日）舉行，民主黨總統候選人拜登的醜聞繼續發酵。盡管拜登宣稱對兒子亨特的海外生意不知情，但亨特的生意拍檔再次指控拜登說謊，繼發聲明後，他更接受電視台訪問，否定拜登對亨特生意不知情的說法。

【美國大選】亨特拜登被爆性醜聞 Google搜尋「更改投票選擇」急增【下一頁】

【美國大選】拜登醜聞電郵獲證真確 亨特曾詢問拜登生意意見【下一頁】

波布林斯基（Tony Bobulinski）上周就拜登醜聞發聲明後，周二接受霍士新聞重量級主持人卡爾松（Tucker Carlson）訪問。波布林斯基表示，曾在2017年向拜登的弟弟詹士（James Brian Biden）提出關注，懷疑拜登跟中國能源企業的合資公司有關。他稱：

「我記得這樣說，『你們如何與此開脫？』『你們不在乎？』」

（I remember saying, 'How are you guys getting away with this?' 'Aren't you concerned?'）

詹士當時向他輕輕一笑，並說：「巧言推諉不知情。」（Plausible Deniability）

在爆料電腦硬碟中，波布林斯基曾於同年5月2日向亨特發短訊，詢問亨特是否可以跟拜登和詹士一同吃晚飯，還有文件翻譯應該用繁體或是簡體中文。

波布林斯基在訪問中也談及該次見面，並稱是拜登家族遊說他擔任SinoHawk行政總裁在美國發展業務，並在全球跟中國華信能源（CEFC）發展合作關係。

波布林斯基強調：

「我沒有要求跟拜登見面，而是他們要求我跟拜登見面。他們把整個家族財富押上。他們清楚知道自己在做甚麼。」

（I didn't request to meet with Joe, they requested that I meet with Joe. They were putting their entire family legacy on the line. They knew exactly what they were doing.）

在該次會面後的11日，即5月13日，霍士取得的電郵顯示，眾人討論如何分配跟中國企業合作的利益，當中亨特被簡稱為H，可得20%利益，另有「10%是由H替大人物代領」（10 held by H for the big guy）。而波布林斯基確認，那個大人物所指的就是拜登。

【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【下一頁】

【美國大選】拜登家族跟烏克蘭聯繫 時序一文看懂【下一頁】

波布林斯基又稱，如果不是民主黨眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）推說拜登醜聞是俄羅斯虛假信息陰謀，他本來也不打算現身指證。但波布林斯基認為，希夫的說法等同指控參與交易的他是叛國，因此必須澄清。

他續指，因為現身指證拜登說謊，他已經迅速收到死亡恐嚇，並通報聯邦調查局（FBI）。

拜登僅在上周辯論簡單回應醜聞，宣稱：「我畢生也沒有從外國獲取一分一毫。」（I have not taken a penny from any foreign source ever in my life）其團隊也公開拜登的稅務紀錄，嘗試作出澄清。

不過，倘若波布林斯基所言屬實，拜登的利益是由亨特代收，自然不會出現於拜登的稅務紀錄。再者，這類交易會否如實向美國稅務部門呈報，也是一個疑問。

【美國大選】拜登避談兒子醜聞「我及特朗普的家庭不是重點」【下一頁】

【美國大選】特朗普批拜登腐敗政客 家族為犯罪企業【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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