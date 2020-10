【美國大選】亨特拍檔斥拜登講大話 對兒子生意知情

美國總統投票日下周二(11月3日)舉行,民主黨總統候選人拜登的醜聞繼續發酵。盡管拜登宣稱對兒子亨特的海外生意不知情,但亨特的生意拍檔再次指控拜登說謊,繼發聲明後,他更接受電視台訪問,否定拜登對亨特生意不知情的說法。

波布林斯基(Tony Bobulinski)上周就拜登醜聞發聲明後,周二接受霍士新聞重量級主持人卡爾松(Tucker Carlson)訪問。波布林斯基表示,曾在2017年向拜登的弟弟詹士(James Brian Biden)提出關注,懷疑拜登跟中國能源企業的合資公司有關。他稱:

「我記得這樣說,『你們如何與此開脫?』『你們不在乎?』」 (I remember saying, 'How are you guys getting away with this?' 'Aren't you concerned?')

詹士當時向他輕輕一笑,並說:「巧言推諉不知情。」(Plausible Deniability)

在爆料電腦硬碟中,波布林斯基曾於同年5月2日向亨特發短訊,詢問亨特是否可以跟拜登和詹士一同吃晚飯,還有文件翻譯應該用繁體或是簡體中文。

波布林斯基在訪問中也談及該次見面,並稱是拜登家族遊說他擔任SinoHawk行政總裁在美國發展業務,並在全球跟中國華信能源(CEFC)發展合作關係。

波布林斯基強調:

「我沒有要求跟拜登見面,而是他們要求我跟拜登見面。他們把整個家族財富押上。他們清楚知道自己在做甚麼。」 (I didn't request to meet with Joe, they requested that I meet with Joe. They were putting their entire family legacy on the line. They knew exactly what they were doing.)

在該次會面後的11日,即5月13日,霍士取得的電郵顯示,眾人討論如何分配跟中國企業合作的利益,當中亨特被簡稱為H,可得20%利益,另有「10%是由H替大人物代領」(10 held by H for the big guy)。而波布林斯基確認,那個大人物所指的就是拜登。

波布林斯基又稱,如果不是民主黨眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff)推說拜登醜聞是俄羅斯虛假信息陰謀,他本來也不打算現身指證。但波布林斯基認為,希夫的說法等同指控參與交易的他是叛國,因此必須澄清。

他續指,因為現身指證拜登說謊,他已經迅速收到死亡恐嚇,並通報聯邦調查局(FBI)。

拜登僅在上周辯論簡單回應醜聞,宣稱:「我畢生也沒有從外國獲取一分一毫。」(I have not taken a penny from any foreign source ever in my life)其團隊也公開拜登的稅務紀錄,嘗試作出澄清。

不過,倘若波布林斯基所言屬實,拜登的利益是由亨特代收,自然不會出現於拜登的稅務紀錄。再者,這類交易會否如實向美國稅務部門呈報,也是一個疑問。

責任編輯:陳啟賢

