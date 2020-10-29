【人民幣定期存款】天星1年人幣定存息加至2.2厘 虛銀硬撼外資行

▲ 虛擬銀行天星勁加人幣短中長息，如3個月驟升0.8厘，至兩厘大關。

人民幣定期存款再爆加息戰，虛擬銀行天星（Airstar Bank）揭戰幔，本周勁加短中長息，現時天星最高息是一年期人幣定存，驟加0.6厘後，新息率至2.2厘，如以長息計，不敵印度ICICI銀行，這間傳統外資行以2.6厘稱冠。此外，倘若以入場費來看，作為市面第2間正式開業的虛銀，天星的起存額僅1,000元（人民幣，下同），相比印度銀行要50萬元，其它中資行如集友及招商永隆皆要求10萬元，堪稱低門檻最高息。

想知人民幣長期定存息率？可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

那邊廂，內地突出招阻人民幣升勢，市傳人行淡化逆周期因子；可是，花旗的專家暫未改對人幣的樂觀預測，料明年最高位可挑戰6.45。如以在岸價兌美元昨天（10月28日）在亞洲收盤報6.7138，花旗明年高位預估6.45的目標價，較現滙約呈3.9%潛在升幅。

花旗樂觀 料人幣明年闖6.45

再參考人幣短中長息兩厘選擇甚多，一年「冠全城」的長息更有2.6厘，且較通脹掛鈎債券（iBond 2020）的兩厘「保底息」高。由此推斷，人幣追息族的滙息總回報，有機達6.5厘，直逼7厘大關。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今天回應查詢指，現時對在岸人民幣至今年底的高低位預測，料為6.5至6.72；年底目標為6.72。明年的高低位預估，暫料為介乎6.45至6.66。

問及內地撒逆周期因子，是否為要歇人幣升勢，畢竟單以10月計，人幣較低位曾狂升約6%。黃栢寧表示，對人幣的預測暫未有太大變化。不過， 撤回逆周期因子或反映人行希望減慢人幣升勢，但人幣仍有機會在波幅中保持上升勢頭。唯其如此，需慎防短期變數，例如萬一美國大選的結果不符合市場預期， 人幣因而倒跌，挫幅有機會較大 ；況且，相信投資者於下周二（11月3日）總統大選前，可能減少看好人幣持倉的倉位 。

星展香港高級經濟師周洪禮說，內地疫後漸收水，適逢現巳踏入第4季，銀根開始偏緊，何況外圍政局多變；反觀人幣因息差優勢，頓變避險之選，遂令人幣資產受捧需求大，相信業界在年結前鬥加息吸存，冀滿足市場所需。

周洪禮補充，逆周期因子年前推出，歸因於當時對沖基金等炒家狙擊人幣，累在岸價及離岸價一度破七算；如今大淡友普遍斬倉止蝕離場，展望前景，料人幣滙價走向漸趨市場化，更呈雙向波動。

相關文章：【人民幣】渣打料人幣明年衝6.4 定存滙息總回報逼7厘

【人民幣】專家料人幣升勢未完 今年或試衝6.6高位

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪