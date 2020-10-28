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【5G應用】Lenovo研工業機械人　遙距控制噴漆

科技 19:13 2020/10/28

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聯想創新科技大會（Lenovo Tech World 2020）上發布，最新打造在行業應用的晨星機械人（Lenovo Daystar Robot），能藉邊緣算力及智能技術支援下，讓工人通過機械人精準地執行遙距噴漆工作。

新冠肺炎疫情來襲催生不少創新模式出現，聯想集團（Lenovo）在最新舉辦的聯想創新科技大會（Lenovo Tech World 2020）上發布，最新打造在行業應用的晨星機械人（Lenovo Daystar Robot），能藉邊緣算力及智能技術支援下，讓工人通過機械人精準地執行遙距噴漆工作。並且幫助企業再生產中實現 5G、AI、物聯網的高效融合。

該聯想晨星機械人能協助工人執行遠程噴漆工作，並學習工人的操作流程，形成標準的施工動作。在操作方面，機械人會首先進行空間掃描感知，然後有關便會數據在邊緣側的虛擬機上實時三維建圖及渲染，並通過容器化的SLAM技術導航定位，移動至指定的噴漆位置。

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機械人的雙目立體相機可以將操作台的工件及四周情況實時採集到邊緣服務器，隨後將3D影片實時傳送到AR眼鏡，讓工人透過AR眼鏡及手掣遙距操控機械人同步執行噴漆；並且可以基於電腦視覺進行噴塗質量自動檢測。目前已應用在了大型飛機的生產過程當中。

聯想指出，行業智能化新需求帶動，新興解決方案及應用場景對實時計算能力的要求不斷提高，需要在智能邊緣計算包括在硬件設備、邊緣基礎架構層、邊緣AI平台等方面部署，打造行業智能化的解決方案。

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責任編輯：張寶燕

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