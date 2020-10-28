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歐洲國際機場協會預計 當地近200個機場面臨破產

環球政經 19:15 2020/10/28

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疫情重創航空業，不但航空公司的收入大減，連機場也面對經營困難。歐洲國際機場協會（ACI Europe）周二警告，若機場的客流量在年底前仍無法恢復，近200個歐洲機場將會面臨破產風險，近28萬人將飯碗不保。

IATA料今年客運量大挫66% 航空公司下半年每分鐘消耗30萬美元  詳情請看【下一頁

【阿里巴巴9988】傳阿里叫停印度投資 擬售當地雜貨電商平台股份   詳情請看【下一頁

該會數據顯示，9月份歐洲機場接待的旅客數目減少1.7億，按年跌73%，而自1月疫情爆發以來，機場累計減少12.9億旅客。

協會表示，瀕臨破產的193個小型機場，過去平均每年接待500萬名旅客，為歐洲貢獻124億歐元的生產總值，並提供27.7萬個職位，一旦倒閉將會對當地的勞工市場造成沉重打擊。

ACI同時指出，歐洲的大型機場同樣無法倖免，全歐洲最大的20個機場今年新增160億歐元（約1456.7億港元）債務，相當於該些機場在正常時期的6成年收入。

協會總幹事 Olivier Jankovec 在聲明中表示，疫情持續8個多月，所有歐洲機場都要「燒錢」維持正常運作，但機場收入暴跌，根本不足以應付基本的營運開支。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

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