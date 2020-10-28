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【聖誕節】MOKO打造輕鬆小熊甜「魅」聖誕　設5大打卡位

商業 19:03 2020/10/28

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MOKO新世紀廣場將於11月13日至2021年1月3日，打造「MOKO｜Rilakkuma輕鬆小熊甜『魅』聖誕」。（MOKO提供圖片）

聖誕將至，新地旗下旺角MOKO新世紀廣場將於11月13日至2021年1月3日，打造「MOKO｜Rilakkuma輕鬆小熊甜『魅』聖誕」，帶來5大打卡位，於12月3日至2021年1月3日更特設「輕鬆小熊期間限定店」。

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5大打卡位包括高達16尺的「Chill」巨型輕鬆小熊「甜『魅』聖誕花園」；「甜『魅』聖誕商店街」；10尺高的「『鬆』軟Cupcake聖誕樹」，甜品架佈滿輕鬆小熊杯子蛋糕；「小白熊冬日芭菲杯」，小白熊以聖誕的造型並穿上小鹿套裝與粉絲見面；「輕鬆小熊聖誕長廊」，雪人和聖誕帽造型的輕鬆小熊霓虹燈，點亮長達近百尺的聖誕長廊。

MOKO聖誕5大打卡位（MOKO提供圖片）

此外，只需於社交平台分享相片及完成簡單步驟，即可免費得到輕鬆小熊大頭儲物盒。The Point會員憑指定積分及指定消費，更可換領MOKO限定的輕鬆小熊精美陶瓷甜品碟套裝。

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責任編輯：朱悅瀅

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