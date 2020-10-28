【租樓理財】為提升居住質素　年輕夫婦轉租新樓　月花1.3萬蚊　租447呎屯門樓

大型新盤熱銷，帶旺樓市氣氛，惟經濟前景未明，加上樓價高企，不少人仍選擇租樓，而半新盤則備用追捧。中原陳家富說，屯門弦海低層E室，實用面積447平方呎，兩房間隔，月租原叫價14,000元，經議價後以13,000元租出，實用呎租約29元。

代理續說，租客為一對年輕夫婦，於區內租樓近兩年，適逢租約即將完結，決定轉租新樓，提升居住質素。資料顯示，業主於2018年11月，以568萬元一手買入單位，現享約2.7厘的租金回報。

【租樓理財】「90後」夫婦唔怕講價 終低市價5%成租匯璽II【下一頁】

雖然市況好轉，惟租金仍然受壓。舉例說，南昌站匯璽III第7座低層B室、實用359平方呎，一房間隔，月租原叫價18,000元，終後減價500元，以17,500元承租，實呎租金約49元，低市價約2%。資料顯示，業主於2019年底，以約822萬元購入單位，現享約2.5厘的租金回報。

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