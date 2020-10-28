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【惠康現金券】惠康與逾70間慈善機構合作　派發200萬張現金券及餐券

即市財經 18:45 2020/10/28

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惠康香港及澳門常務董事鮑敬康先生（右）及 聖雅各福群會總幹事李玉芝。

牛奶公司旗下惠康上月啟動總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，惠康宣布，作為計劃一部分，惠康將與超過70間慈善機構夥伴合作，尋找有需要人士及派發派發100萬張現金券及100萬張餐券，總值近8,000萬元。惠康表示，惠康現金券及餐券將於11月中旬至12月底期間派發，預計約25萬人受惠。

惠康逾300款貨品凍價半年，有哪些貨品？詳見【下一頁】

惠康表示，將以小冊子形式派發現金券及餐券，每本小冊子包括四張50元現金券，四張價值28元餐券，總值312元。受惠人可在所有惠康門市使用惠康現金券，每次可使用多張惠康現金券，受惠人亦可憑餐券到全港大部分7-Eleven店舖換領餐盒。

惠康指，聖雅各福群會會協助惠康尋找慈善機構合作夥伴，有意成為合作夥伴的慈善機構可以在11月9日或以前電郵至hgb@sjs.org.hk或致電熱線9333-4446。慈善機構夥伴必須為根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的屬公共性質的慈善機構。

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，很高興能與惠康合作進行大型回饋社會計劃，讓許多弱勢社群及家庭可以解決燃眉之急，在疫情艱難時期，向25萬名有需要人士提供日常必需品。」

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