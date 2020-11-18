▲ 【惠康現金券】惠康與逾260間慈善機構合作 派發200萬張現金券及餐券

牛奶公司旗下惠康上月啟動總值超過1.2億元的「點點心意」回饋社會計劃，包括向有需要人士派發200萬張現金券及餐券，總值接近8,000萬元。惠康宣布，將與超過260間慈善機構夥伴合作，旗下服務單位超過900個，服務對象涵蓋不同有需要人士，慈善機構已在11月13日開始派發現金券及餐券予有需要人士，今年年底前會完成派發。

▲ 惠康香港及澳門常務董事鮑敬康先生（右）及 聖雅各福群會總幹事李玉芝。

惠康指，早前公開招募更多慈善機構夥伴時，在10月底至11月初短短近兩周間，收到大量慈善機構的查詢。惠康早前預計，計劃約25萬人受惠。

慈善機構夥伴名單

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惠康表示，將以小冊子形式派發現金券及餐券，每本小冊子包括四張50元現金券，四張價值28元餐券，總值312元。受惠人可在所有惠康門市使用惠康現金券，每次可使用多張惠康現金券，受惠人亦可憑餐券到全港大部分7-Eleven店舖換領餐盒。

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，很高興能與惠康合作進行大型回饋社會計劃，讓許多弱勢社群及家庭可以解決燃眉之急，在疫情艱難時期，向25萬名有需要人士提供日常必需品。

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編輯：陳韻妍、袁諾曦