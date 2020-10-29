【美股分析】麥樸思警告：標普500指數正形成危險「M型」走勢　

美國總統大選日臨近，「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)周二（27日）警告，隨著對於無休止選舉的擔憂加劇，標普500指數正在形成「雙頂」走勢，釋放股市下跌的危險訊號。

「雙頂」形態由兩個高位組成，一般傾向在股價最高價或接近最高價的時候發生下跌，跌到某一位置後再反彈，惟未能突破上一個高位，隨後下破頸線，呈現一個似「M字」的圖案。

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標普500指數今年9月2日創下歷史新高，收於3,580點，由於大量科技股拋售推動，標普500指數再度大幅下跌，隨後10月中旬已回升至3,534點，截至周二收市，該指數又跌落至3271點。

▲ 標普500指數正形成雙頂型態（圖片來源：investing.com）

麥樸思認為美國總統大選會對全球市場造成重大影響，此前他曾警告市場下跌的幅度，取決於大選爭端的持續時間。麥樸思還預期，倘若拜登（Joe Biden）勝出，短期內將不利美國以至全球股市；長遠而言，投資者將觀望上任後的實際行動，如果他決定不加稅，將對市場有利。

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編輯：李勝男