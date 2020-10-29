  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (四) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】麥樸思警告：標普500指數正形成危險「M型」走勢　

股樓投資 09:10 2020/10/29

分享：

美國總統大選日臨近，「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)周二（27日）警告，隨著對於無休止選舉的擔憂加劇，標普500指數正在形成「雙頂」走勢，釋放股市下跌的危險訊號。

「雙頂」形態由兩個高位組成，一般傾向在股價最高價或接近最高價的時候發生下跌，跌到某一位置後再反彈，惟未能突破上一個高位，隨後下破頸線，呈現一個似「M字」的圖案。

【美股戰報】選前風險胃納驟減　道指一度跌逾800點【下一頁

【美股分析】對沖基金名宿：十大信號顯示科技股已見泡沫【下一頁

標普500指數今年9月2日創下歷史新高，收於3,580點，由於大量科技股拋售推動，標普500指數再度大幅下跌，隨後10月中旬已回升至3,534點，截至周二收市，該指數又跌落至3271點。

標普500指數正形成雙頂型態（圖片來源：investing.com）

麥樸思認為美國總統大選會對全球市場造成重大影響，此前他曾警告市場下跌的幅度，取決於大選爭端的持續時間。麥樸思還預期，倘若拜登（Joe Biden）勝出，短期內將不利美國以至全球股市；長遠而言，投資者將觀望上任後的實際行動，如果他決定不加稅，將對市場有利。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

選舉 拜登 雙頂 道瓊斯工業平均指數 指數 總統大選 標準普爾500指數 新興市場 美股

上一篇文章

【頭獎2千萬】六合彩今晚頭獎2千萬 重開後最高　盤點歷年5大最旺投注站

下一篇文章

【樓市現象】以為新盤單位愈細愈好賣? 結果令人大跌眼鏡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【新股IPO】螞蟻集團邊日掛牌？今日有傳會提前到.....
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【螞蟻IPO】螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市 下周二招股 11月6日掛牌
【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【筍盤推介】低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬
【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票
【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票