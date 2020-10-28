【聖誕節】AMMO推感恩節及聖誕節派對到會　早鳥優惠9折

▲ AMMO即日起推感恩節及聖誕節派對到會，即日至11月5日前預訂感恩節套餐，或即日至12月6日前預訂聖誕節套餐，均可享9折早鳥優惠。（AMMO提供圖片）

餐廳於逆市下提早預備聖誕節銷售。AMMO即日起推感恩節及聖誕節派對到會，即日至11月5日前預訂感恩節套餐，或即日至12月6日前預訂聖誕節套餐，均可享9折早鳥優惠，更與Indigo Living聯乘推出感恩聖誕幸運賞贏大獎，頭獎更高達3,290元。

【假日好去處】青衣城推聖誕主題活動 打卡位設逾百售毛毛熊

【品牌聯乘】老虎堂 X KIT KAT全新「 脆朱黑糖波霸厚鮮奶」 30日全線分店發售

感恩節套餐將於11月13日至11月30日供應，聖誕節套餐將於2020年12月1日至2021年1月1日供應。香草烤火雞套餐售2,180元、香烤牛肋排套餐售2,800元，兩款套餐各配以4款佳節經典配菜，可供8人享用。

另外，餐廳首度推出派對套餐禮券火雞禮券及牛肋排禮券以供購買，讓顧客分享予親朋好友。收到禮券後只需在www.ammo.com.hk/shop 選擇指定套餐，並於結帳時輸入禮券上的編碼，便可於自選送貨日期安坐家中享用節日美饌。

AMMO更與Indigo Living合作，於早鳥期間訂購火雞派對套餐或香烤牛肋排派對套餐的消費者，有機會參加感恩聖誕幸運賞贏得大獎，頭獎為Indigo Living聖誕樹及掛飾組合一份，價值3,290元。

【萬聖節優惠】萬聖節購物有折扣 零食網店推多項優惠（附優惠一覽）

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅