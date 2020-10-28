  • 23°C
香港時間 : 20201028日 (三) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】AMMO推感恩節及聖誕節派對到會　早鳥優惠9折

商業 18:40 2020/10/28

分享：

AMMO即日起推感恩節及聖誕節派對到會，即日至11月5日前預訂感恩節套餐，或即日至12月6日前預訂聖誕節套餐，均可享9折早鳥優惠。（AMMO提供圖片）

餐廳於逆市下提早預備聖誕節銷售。AMMO即日起推感恩節及聖誕節派對到會，即日至11月5日前預訂感恩節套餐，或即日至12月6日前預訂聖誕節套餐，均可享9折早鳥優惠，更與Indigo Living聯乘推出感恩聖誕幸運賞贏大獎，頭獎更高達3,290元。

【假日好去處】青衣城推聖誕主題活動　打卡位設逾百售毛毛熊

【品牌聯乘】老虎堂 X KIT KAT全新「 脆朱黑糖波霸厚鮮奶」　30日全線分店發售

感恩節套餐將於11月13日至11月30日供應，聖誕節套餐將於2020年12月1日至2021年1月1日供應。香草烤火雞套餐售2,180元、香烤牛肋排套餐售2,800元，兩款套餐各配以4款佳節經典配菜，可供8人享用。

另外，餐廳首度推出派對套餐禮券火雞禮券及牛肋排禮券以供購買，讓顧客分享予親朋好友。收到禮券後只需在www.ammo.com.hk/shop 選擇指定套餐，並於結帳時輸入禮券上的編碼，便可於自選送貨日期安坐家中享用節日美饌。

AMMO更與Indigo Living合作，於早鳥期間訂購火雞派對套餐或香烤牛肋排派對套餐的消費者，有機會參加感恩聖誕幸運賞贏得大獎，頭獎為Indigo Living聖誕樹及掛飾組合一份，價值3,290元。

【萬聖節優惠】萬聖節購物有折扣　零食網店推多項優惠（附優惠一覽）

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【假日好去處】青衣城推聖誕主題活動　打卡位有逾百售毛毛熊
今日
【假日好去處】青衣城推聖誕主題活動　打卡位有逾百售毛毛熊
【萬聖節】九龍灣戶戶小廚消費300元　送Trick或Treat冬甩
今日
【萬聖節】九龍灣戶戶小廚消費300元　送Trick或Treat冬甩
【品牌聯乘】老虎堂 X KIT KAT全新「 脆朱黑糖波霸厚鮮奶」　30日全線分店發售
今日
【品牌聯乘】老虎堂 X KIT KAT全新「 脆朱黑糖波霸厚鮮奶」　30日全線分店發售
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
2020/10/25
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
飲食資訊 飲食優惠 聖誕節 餐廳

上一篇文章

【聖誕節】MOKO打造輕鬆小熊甜「魅」聖誕　設5大打卡位

下一篇文章

【假日好去處】青衣城推聖誕主題活動　打卡位有逾百售毛毛熊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉
【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）
【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【慳錢有方】Mira Place限時快閃優惠　100%回贈適用於Donki、GU、無印良品
【慳錢有方】Mira Place限時快閃優惠　100%回贈適用於Donki、GU、無印良品
Switch 優惠 │ LOG-ON推出Switch 主機連遊戲組合優惠　網店最多平1000（附遊戲組合一覽）
Switch 優惠 │ LOG-ON推出Switch 主機連遊戲組合優惠　網店最多平1000（附遊戲組合一覽）