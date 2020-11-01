【和寵物一起走過的日子@iM網欄】帶主子出走の寵物移民「準備篇」

繼 1997年後，這兩年香港又出現另一個移民潮，寵物移民這一年在各大網路的搜尋度也急劇上升，台灣、日本、英國、馬來西亞、新加坡、澳洲、加拿大、紐西蘭等都是熱門的移民地點，加上英國對香港人所有持有的英國國民海外護照(BNO)條款有所更變，近日查詢帶寵物移居英國的人也翻了幾倍，有見及此筆者將分開「準備篇」、「亞洲篇」和「其他海外篇」分享一些資訊給大家。

▲ 你有沒有在決定移民之前搜集多些關於寵物移民的資料？

首先在考慮移民之前，你會不會先做一些關於每個國家對寵物入口要求的資料搜集？以下一些問題希望大家在決定前先了解清楚。

有哪些國家需要出發前180日先驗血？



熱門的香港人移民地點如台灣、日本、印尼、澳洲、紐西蘭等都要7至9個月的準備時間，因為寵物貓狗需要在香港先注射多一針瘋狗症疫苗，再等30天抽血後送指定檢驗中心進行瘋狗症抗體血清測試，檢測的結果必須是大過或等於0.5IU/ml才符合要求﹙其實對人類的要求也是一樣﹚。拿到合格結果後還是在香港逗留多180天才可以出發到這些地方。

▲ 寵物出發前都需要做獸醫檢查才能拿到健康證明書

有哪些國家需要接受當地隔離？



對於一些國家如台灣，新加坡等要求隔離寵物的日數一般為7至10天，而暫時最長的為汶萊要求寵物隔離180天。



有哪些國家需要做清關手續繳交入境稅項？



英國和一些歐洲國家如果寵物在指定情況以外入境，便需要做清關手續繳交入境稅項。



有哪些在香港可以飼養的寵物不能在其他國家飼養或需要先申請當地牌照？



其實每個國家都有當地不可以入口的寵物，例如在香港可以飼養的西藏獒犬不能入境日本，或是如果你在飼養一些有級別受保護動物例如某些特別種類的龜便需要在出發前申請當地的飼養許可證。而有些國家因為宗教原因禁止狗隻進口。





▲ 不是香港所有可飼養的動物也可出口到其他國家當寵物

有哪些品種的寵物是只有某幾間航空公司才接受？



相信大家都知道大部份短鼻品種如波斯貓、八哥、法國老虎狗等的呼吸系統都會比較弱，有一些航空公司因為避免運送期間出意外都會選擇不接載短鼻品種的寵物。



最重要是你的寵物是否真的適合坐飛機？



以上所有的問題都是有機會解決，但最重要的是你的寵物是否真的適合坐飛機。一般而言所有寵物離開香港前都需要有獸醫和漁護處所簽發的健康證明書，如果你的寵物年紀較大或者有長期病患特別是需要按時服藥，或是他們對長時間困在籠內會出現異常反應例如焦慮，過份驚恐引致過度呼吸，什至出現撞籠等自殘行為的話，就算你決定「搏一搏」也未必可以領到健康證明書，因為出現以上情況的寵物在運送途中死亡率比起健康的寵物高很多倍所以獸醫有機會不簽發健康證明給你的寵物。

▲ 如果你的寵物關在籠內會出現焦慮或過度恐慌是很危險的

下一篇筆者將針對亞洲移民熱點作更深入的分享，如有任何關於寵物移民的查詢歡迎Facebook或Instagram聯絡我，下篇見！

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