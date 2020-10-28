【旅遊寒冬】新華旅遊12月起停薪留職6個月　東瀛遊否認有相關安排（第二版）

有報道指，本地2間旅行社東瀛遊 （06882） 及海航旗下的新華旅遊，今日分別向員工發內部通知，提出12月起將會開始停薪留職安排，東瀛遊更要求員工周四（29日）中午前回覆，不接受安排的員工將工作至11月底。東瀛遊最新否認有關安排。

綜合傳媒報道，東瀛遊及新華旅遊分別通知員工，12月會開始推行停薪留職。新華旅遊將會分兩階段進行，首階段由12月1日至2021年2月28日止，第二階段將由2021年3月1日至5月31日止，公司明年2月會審視有關安排。

新華旅遊停薪留職分2階段推 暫定明年2月再審視

新華旅遊在內部通告指，由於疫情持續反覆，行業復蘇遙遙無期，接近一年的零收入已令公司陷入嚴重困境，公司在迫於無奈的情形之下將推行停薪留職計劃。

今日下午有報道指，東瀛遊向員工發信，12月起開始3個月停薪留職，有需要會再延長3個月。東瀛遊稍後否認有關消息，強調集團一向財政穩健，從未陷入任何嚴重的困境，對失實報道表示憤慨遺憾，保留追究權利。

東瀛遊今日收報0.38元，升1.33%。

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