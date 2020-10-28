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港股跌78點 騰訊逆市創新高升破600關

即市財經 17:49 2020/10/28

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財經焦點速覽

恒生指數今日埋單跌78點，收市報24708點。騰訊 （00700） 升2.7%創新高，收報601元，升越600關。史上最大IPO的螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股反應繼續熱爆，次日孖展暫錄2116.61億元，相當於超購約62.35倍。太古 （00019） 及太古地產 （01972） 公布，正商討可能出售其位於太古城英皇道1111號的多層辦公樓權益，惟現時未就出售事項達成協議。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】騰訊逆市創新高升穿600關　歐美股市慘淡恒指夜期回吐49點（不斷更新）

【騰訊股價】騰訊升越600關、券商鬥牛潮再現　麥格理看815

【騰訊股價】螞蟻IPO反映騰訊被低估？　騰訊突破600元大關、金融業務料值近2萬億

【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO　次日孖展暫錄2116億超購62倍、回撥增至1成（不斷更新）

【太古賣產】傳百億售太古城中心1座　太古、太古地產：未達成協議

【精選投資分析】

ATM支撐大局 國指或下見9750（第四版）

【螞蟻上市】螞蟻「每人1手」的機會有多高？ 兩個端倪提供重大啟示（螞蟻系列之二）

【內需強勢】蒙牛調整完成近尾聲 趁再創新高前收集（第三版：新增券商近月目標價表）

【另類投資】Bitcoin半年升兩倍 加密貨幣買得過？（第二版）

人行續撤干預措施 毋阻人幣中綫升勢

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【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產

螞蟻集團（06688） 太古股份公司 A（00019） 騰訊控股（00700） 孖展 IPO 香港股票 指數 恒生指數 太古地產（01972）
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