港股跌78點 騰訊逆市創新高升破600關
即市財經 17:49 2020/10/28
恒生指數今日埋單跌78點，收市報24708點。騰訊 （00700） 升2.7%創新高，收報601元，升越600關。史上最大IPO的螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股反應繼續熱爆，次日孖展暫錄2116.61億元，相當於超購約62.35倍。太古 （00019） 及太古地產 （01972） 公布，正商討可能出售其位於太古城英皇道1111號的多層辦公樓權益，惟現時未就出售事項達成協議。
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