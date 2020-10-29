▲ 【美國大選】搖擺州提前投票人數 不及民主黨預期

美國大選11月3日舉行，惟新冠病毒疫情關係，多了選民提前郵寄投票，按最新數據，已有逾7000萬選民投票，數量之多破歷史紀錄。民主黨對郵寄投票期望尤其殷切，惟數據顯示，情況不如民主黨想像般好，多個搖擺州分的提前投票人數未達預期目標。

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拜登能否將特朗普趕出白宮，關鍵在於能否拿下搖擺州，惟在佛羅里達、艾奧瓦、賓夕法尼亞、亞利桑那等搖擺州的提前投票人數，都未達民主黨定下上屆投票人數的70%目標。

搖擺州中，以德州及北卡羅來納的提前比率最高，達86.9%及71.5%。亞利桑那及佛羅里達有68.3%及67.2%，亦屬較接近目標的一個；但威斯康星、艾奧瓦等均未逾50%，賓夕法尼亞更低見30%。

民主黨預期，共和黨支持者會於投票日積極出動投票，故民主黨在提前投票這一仗不僅要勝，還要勝得漂亮。若未能成功發動大量民主黨支持者提前投票，勢影響勝算。

如今提前投票人數不似預期，對特朗普來講是好消息。特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）稱，對於未能在提前投票中取得足夠支持，民主黨心知肚明，又稱民主黨對郵寄投票期望過高（put too many eggs in the vote-by-mail basket），卻達不到目標。

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距離大選日尚餘不到一周，拜登盡最後努力呼籲選民投票，他在傳統紅州佐治亞州拉票時稱，若選民打算郵寄投票，應盡快提交選票（return your ballot as soon as possible）。

責任編輯：林建忠