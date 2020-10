▲ 【美國大選】搖擺州提前投票人數 不及民主黨預期

美國大選11月3日舉行,惟新冠病毒疫情關係,多了選民提前郵寄投票,按最新數據,已有逾7000萬選民投票,數量之多破歷史紀錄。民主黨對郵寄投票期望尤其殷切,惟數據顯示,情況不如民主黨想像般好,多個搖擺州分的提前投票人數未達預期目標。

拜登能否將特朗普趕出白宮,關鍵在於能否拿下搖擺州,惟在佛羅里達、艾奧瓦、賓夕法尼亞、亞利桑那等搖擺州的提前投票人數,都未達民主黨定下上屆投票人數的70%目標。

搖擺州中,以德州及北卡羅來納的提前比率最高,達86.9%及71.5%。亞利桑那及佛羅里達有68.3%及67.2%,亦屬較接近目標的一個;但威斯康星、艾奧瓦等均未逾50%,賓夕法尼亞更低見30%。

民主黨預期,共和黨支持者會於投票日積極出動投票,故民主黨在提前投票這一仗不僅要勝,還要勝得漂亮。若未能成功發動大量民主黨支持者提前投票,勢影響勝算。

如今提前投票人數不似預期,對特朗普來講是好消息。特朗普競選團隊傳訊總監默托(Tim Murtaugh)稱,對於未能在提前投票中取得足夠支持,民主黨心知肚明,又稱民主黨對郵寄投票期望過高(put too many eggs in the vote-by-mail basket),卻達不到目標。

距離大選日尚餘不到一周,拜登盡最後努力呼籲選民投票,他在傳統紅州佐治亞州拉票時稱,若選民打算郵寄投票,應盡快提交選票(return your ballot as soon as possible)。

