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比利時醫療系統不勝負荷　確診醫護人員仍被要求上班

環球政經 19:07 2020/10/28

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新冠肺炎疫情持續，很多國家執行防疫措施，甚至封城，以防止疫情擴散。各地商店生意大受打擊已成為事實，但很多地方也開始陸續出現醫療系統不勝負荷的情況。在比利時，有些被驗出對新冠病毒有呈陽性反應的醫生，仍被要求繼續工作。

【新冠肺炎】限聚令放寬現矛盾位？　陳肇始：不同意邏輯不一致:【下一頁

據CNN報道，屬於比利時第三大的城市—列日市（Liege），為國內新冠肺炎疫情的重災區，有些衛生人員被證實確診患上新冠肺炎，以及屬無症狀感染者，都被要求須繼續上班。當地衛生部門指，比利時醫院的重症監護病床或在未來兩周不敷應用，同時，醫院也正面對人手短缺問題。報道指，國家公共衛生機構Sciensano數據顯示，比例時人口約為1150萬人，在過去一周，平均每日新增逾1.3萬宗確診個案。

事實上，比例時屬於歐洲疫情中，第二嚴重的國家。比利時政府顧問 Yves Van Laethem警告，除非當局改變抗疫政策，否則重症監護病床或在未來15日達至極限。比利時除了面臨醫療系統負荷過大問題，醫護人員權益也備受關注。

列日大學醫院（Liege University Hospital）傳媒總監Louis Maraite回應，由於醫護人手短缺，醫院也「別無他選」地要求被證實確診又或是無症狀感染的醫生和護士需要繼續工作。「因為他們（確診醫生、護士）都是照顧一些檢測呈陽性的病人，所以這不是一個問題。」(This is not a problem as they are working in coronavirus units with patients who also tested positive,)他又補允，確診醫護人員佔醫院勞動力約5%至10%。Louis Maraite補充道，有些醫護人員如有發燒等症狀，已被要求不用上班，而且醫院也不能強迫無症狀感染的醫護人員需要上班。

列日市的醫院CHC MontLégia向CNN碓認，有無症狀確診的醫護人員須繼續自願工作，但又須遵守防疫守則，例如他們均被限制與其他同事接觸。私家醫院通訊部門的發言人透露，無症狀感染的醫護人員雖然主要負責照顧確診新冠肺炎病人，但是他們也可以跨部門工作，包括照顧非新冠肺炎的患者；不過，老人科、新生兒科和腫瘤科則被排除在外，這是基於患者體質本身比較「脆弱」。

比利時目前確診人數總計逾33萬例，超過1萬人死亡。比利時上周公布新一輪防疫措施，包括在午夜至凌晨5時，當地餐廳和咖啡廳不可提供堂食服務；市民須減少不必要外出、業餘運動賽事被取消，專業賽事則須在無觀眾的環境下進行。

另一方面，港府較早前刊憲指明有關檢測及檢疫措施適用於13個指定地區。食物及衞生局局長陳肇始昨（27日）表示，考慮到最新的公共衞生評估風險，將把比利時列為高風險國家，並於11月3日。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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