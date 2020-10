比利時醫療系統不勝負荷　確診醫護人員仍被要求上班

新冠肺炎疫情持續,很多國家執行防疫措施,甚至封城,以防止疫情擴散。各地商店生意大受打擊已成為事實,但很多地方也開始陸續出現醫療系統不勝負荷的情況。在比利時,有些被驗出對新冠病毒有呈陽性反應的醫生,仍被要求繼續工作。

據CNN報道,屬於比利時第三大的城市—列日市(Liege),為國內新冠肺炎疫情的重災區,有些衛生人員被證實確診患上新冠肺炎,以及屬無症狀感染者,都被要求須繼續上班。當地衛生部門指,比利時醫院的重症監護病床或在未來兩周不敷應用,同時,醫院也正面對人手短缺問題。報道指,國家公共衛生機構Sciensano數據顯示,比例時人口約為1150萬人,在過去一周,平均每日新增逾1.3萬宗確診個案。

事實上,比例時屬於歐洲疫情中,第二嚴重的國家。比利時政府顧問 Yves Van Laethem警告,除非當局改變抗疫政策,否則重症監護病床或在未來15日達至極限。比利時除了面臨醫療系統負荷過大問題,醫護人員權益也備受關注。

列日大學醫院(Liege University Hospital)傳媒總監Louis Maraite回應,由於醫護人手短缺,醫院也「別無他選」地要求被證實確診又或是無症狀感染的醫生和護士需要繼續工作。「因為他們(確診醫生、護士)都是照顧一些檢測呈陽性的病人,所以這不是一個問題。」(This is not a problem as they are working in coronavirus units with patients who also tested positive,)他又補允,確診醫護人員佔醫院勞動力約5%至10%。Louis Maraite補充道,有些醫護人員如有發燒等症狀,已被要求不用上班,而且醫院也不能強迫無症狀感染的醫護人員需要上班。

列日市的醫院CHC MontLégia向CNN碓認,有無症狀確診的醫護人員須繼續自願工作,但又須遵守防疫守則,例如他們均被限制與其他同事接觸。私家醫院通訊部門的發言人透露,無症狀感染的醫護人員雖然主要負責照顧確診新冠肺炎病人,但是他們也可以跨部門工作,包括照顧非新冠肺炎的患者;不過,老人科、新生兒科和腫瘤科則被排除在外,這是基於患者體質本身比較「脆弱」。

比利時目前確診人數總計逾33萬例,超過1萬人死亡。比利時上周公布新一輪防疫措施,包括在午夜至凌晨5時,當地餐廳和咖啡廳不可提供堂食服務;市民須減少不必要外出、業餘運動賽事被取消,專業賽事則須在無觀眾的環境下進行。

另一方面,港府較早前刊憲指明有關檢測及檢疫措施適用於13個指定地區。食物及衞生局局長陳肇始昨(27日)表示,考慮到最新的公共衞生評估風險,將把比利時列為高風險國家,並於11月3日。

