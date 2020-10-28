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【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩

股樓投資 17:33 2020/10/28

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最近樓市交投活躍，二手市場更出現業主反價的情況，但旺市下，市場不時仍錄得業主蝕讓，或劈價沽出單位個案，當中原因不外乎要趕移民，或資金周轉不靈而要急沽貨。最近何文田加多利峯錄得一宗低於市價16%的3房單位成交，原業主實際要蝕讓183萬元離場，但業主並不是因為趕移民或財困，究竟有何原因?

【低水屋苑】九龍區低水大型上車屋苑 兩房單位樓價平至540萬 呎價只係1.1萬，詳情按【下一頁

利嘉閣地產高級市務經理李琪峰透露，該行新近促成何文田加多利峯低層A室單位的二手成交，實用面積約918方呎，為三房套連工人套間隔，外望享城市樓景。單位放盤至今約15個月，業主原開價1,980萬元，日前終以1,850萬元以交吉形式完成交易，減價130萬元或約7%，折合實用面積呎價約20,153元。

據悉，原業主於2013月3月，以約1,942萬元購入上述單位。持貨約7年，現轉手帳面蝕讓約92萬元或約5%。若計算當年買樓的釐印費及代理佣金等雜費，實際蝕讓逾183萬元。

【樓市現象】內地租客回歸? 內地家長豪付一年租金承租屯門錦華花園 平咗9%，詳情按【下一頁

李琪峰指，上述單位原業主為港人投資者，本身持有多個單位作投資用途，他購入上述單位後，擬將單位以每月3.6萬至3.7萬元放租，大幅偏離市值租金約3萬元頭的水平，故單位至今也未能租出，空置多年。「單位空置多年後，業主眼見單位開始出現折舊情況，在『費事煩』的情況下，見有買家洽購單位，寧願蝕讓也沽出單位為上。」上述單位成交價1,850萬元，較現時同類單位市價約2,100萬至2,200萬元，成交價較市價低近16%。李氏指，上述為加多利峯本月首宗二手成交個案，現時屋苑約有12個單位放售，最低叫價由1,030萬元起。

【趁機尋盤】外籍機師放售藍天海岸1房獲5組客搶購 買家湧至東涌尋寶 代理：不要期望找到劈價盤，詳情按【下一頁

 

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記者：陳詠妍


 

加多利峯 放盤 二手市場 何文田

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