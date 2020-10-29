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【美國大選】特朗普辜負鐵鏽帶 藍領選民願再給4年時間嗎？

環球政治 11:50 2020/10/29

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美國總統特朗普2016年成功爭取藍領，幾乎盡攬鐵鏽帶（Rust Belt）的選舉人票，成功入主白宮。雖然特朗普高舉「美國優先」旗幟，但似乎未能成功惠及鐵鏽帶的選民，而後者是否願意再給予特朗普機會，將是決定特朗普連任成功與否的一大關鍵。

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特朗普4年前入主白宮，矢志重振美國製造業，但如今3年多過去，成績似乎未及特朗普所言般理想，無法做到「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

對比前總統奧巴馬時代，鐵鏽帶經濟只有些微進展，甚至落後於全國大形勢。

路透社引述QCEW數據，在密歇根（Michigan，選舉人票16張）、威斯康星（Wisconsin，10票）、俄亥俄（Ohio，18票）等鐵鏽帶州分，今年第一季的私人職位增長較2017年同期，僅上升2%，差過全國平均的4.5%

反觀，主要職位增長都落在西岸和南部州分，例如德州（Texas，38票）和加州（California，55票）的私人職位增長超過6%，愛達荷州（Idaho，4票）增長更逾10%，冠絕全國。

路透社分析了5大搖擺州（佛羅里達、密歇根、俄亥俄、賓夕法尼亞和威斯康星）的17個大縣，它們都是擁有逾10萬選民，曾於2012年支持奧巴馬連任，並在2016年投票予特朗普。

結果發現，這些縣在特朗普稅務和貿易政策下全部都受惠甚微，其中13個縣的私人職位增長跑輸全國平均值，且全數位於鐵鏽帶。有5個縣的就業率更不升反跌，大多位於密歇根州。

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特朗普競選時經常揚言，自己在新冠肺炎疫情之前創下美國歷來最佳經濟。誠然，就業和工資增長普遍表現理想，但不是全國一同向好，就像他對進口鋼鐵大徵關稅，便令密歇根州賠上了不少職位。

穆迪分析的首席經濟師贊迪（Mark Zandi）指出，即使在新冠肺炎疫情爆發之前，那些關鍵搖擺州在特朗普治下也不見得經濟表現出色。上屆特別支持特朗普的州分，往往跟全球貿易有重大聯繫，也因此在特朗普貿易戰下顯得份外脆弱。

自20世紀中旬以來，美國經濟便從東北部和中西部開始轉移，尋找更大的土地、更廉價的工人，於是走向南部的「太陽帶」（Sun Belt）。

特朗普上屆大選聲言重振美國製造業，正是嘗試逆轉這個大趨勢，但顯然未能成功。

單是位處太陽帶的德州，過去3年來的製造業職位增長便已經超過俄亥俄、密歇根、威斯康星和賓夕法尼亞4州的總和；至於較小型但複雜的製造業崗位增長，則集中於田納西（Tennnessee，11票）、佐治亞（Georgia，16票）、南卡羅來納（South Carolina，9票）和亞拉巴馬（Alabama，9票）等南部州分。

情況反映，鐵鏽帶選民未能有效受惠於特朗普施政，他們會否因而轉投推崇全球化的民主黨拜登，抑或再向特朗普給予4年時間，將決定白宮明年主人誰屬。

【美國大選】9成非裔支持民主黨 倘群起投票特朗普有難 【下一頁】

【美國大選】白宮列舉特朗普成就 結束新冠疫情排首位 【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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