【港股追蹤】呢隻股一個月內已升五成　今日繼續獲花旗中金唱好

中金今日發表報告表示，波司登(03998) 向獨立顧問Wise Triumph Group Ltd.授出1億份購股權，相信有望拓展雙方的合作，而Wise Triumph在打造消費品品牌方面已經有多個成功案例。此外，波司登亦積極投資於物流，物流基礎設施已成為品牌提升效率的關鍵因素。

報告又指，國慶假期集團線上和線下銷售分別按年大幅增長超200%和100%，考慮到有利的天氣情況以及內生效率提升，該行將其2021至2022年度盈利預期分別上調6%及5%至0.14元和0.17元人民幣，按年增長25%和24%，目標價上調34%至3.9元，維持「跑贏行業」評級。

另一間大行花旗日前亦維持波司登「買入」評級及目標價3.1元不變。該行指，內地主要羽絨服製造商之一波司登將受惠於今年寒冷天氣，料今年11月至明年1月的銷售狀況或將優於預期。此外，另一個可能促進銷售因素是新產品的推出，包括與法國時裝設計師Jean Paul Gaultier一個聯合系列。

波司登股價再創年內新高，近一個月更已上漲逾50%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機