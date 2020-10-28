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【港股追蹤】呢隻股一個月內已升五成　今日繼續獲花旗中金唱好

股樓投資 17:39 2020/10/28

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中金今日發表報告表示，波司登(03998)  向獨立顧問Wise Triumph Group Ltd.授出1億份購股權，相信有望拓展雙方的合作，而Wise Triumph在打造消費品品牌方面已經有多個成功案例。此外，波司登亦積極投資於物流，物流基礎設施已成為品牌提升效率的關鍵因素。

報告又指，國慶假期集團線上和線下銷售分別按年大幅增長超200%和100%，考慮到有利的天氣情況以及內生效率提升，該行將其2021至2022年度盈利預期分別上調6%及5%至0.14元和0.17元人民幣，按年增長25%和24%，目標價上調34%至3.9元，維持「跑贏行業」評級。

另一間大行花旗日前亦維持波司登「買入」評級及目標價3.1元不變。該行指，內地主要羽絨服製造商之一波司登將受惠於今年寒冷天氣，料今年11月至明年1月的銷售狀況或將優於預期。此外，另一個可能促進銷售因素是新產品的推出，包括與法國時裝設計師Jean Paul Gaultier一個聯合系列。

波司登股價再創年內新高，近一個月更已上漲逾50%。

 

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