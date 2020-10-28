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【阿里巴巴9988】傳阿里叫停印度投資 擬售當地雜貨電商平台股份

股樓投資 18:39 2020/10/28

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有傳阿里巴巴（09988）打算出售手上持有的印度最大雜貨電商平台BigBasket的全部股份，就此，BigBasket正與印度塔塔集團進行高級談判，預料涉資10億美元。阿里巴巴現時持有BigBasket約26%股份，有指阿里有意在是次交易中出售所有持有的全部股份。

【港股追蹤】傳母公司擬大型賣產 金沙連跌兩日  詳情請看[下一頁]

較早前，有報道稱塔塔集團正計劃推出一個全方位的數字平台，整合各種消費業務至新平台，打造出一個「超級應用」，對抗亞馬遜和信實集團的電商平台對有關收購計劃，塔塔集團和BigBasket暫未有回應。

【港股追蹤】呢隻股一個月內已升五成　今日繼續獲花旗中金唱好 詳情請看[下一頁]

阿里巴巴及旗下的螞蟻集團自2015年起向印度投資超過20億美元，早前曾傳出阿里暫停投資印度公司計劃。亦有消息人士表示，阿里在今年下半年內將不會再為印度圴投資投入新的資金。

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撰文 : 趙家盈

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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