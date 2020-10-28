【iBond 2020】iBond短炒贏面或勝螞蟻IPO？ 專家教路致勝關鍵

▲ iBond及螞蟻IPO撞期開賣，有專家指短炒新債冀搵快錢，或較世紀新股多。

全城瘋搶螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 新股，業界指，螞蟻IPO與市場另一焦點、即通脹掛鈎債券（iBond2020）撞期，令iBond這兩天略受冷待。不過，有專家卻另闢醒招，建議短炒客不妨靈活走位，齊落注抽iBond及螞蟻，皆因大熱新股螞蟻IPO最終或超逾100萬人入票，可能只做到一人一手（50股）。

iBond歷年掛牌首日回報有幾多？可按下圖了解

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反觀被搶風頭的iBond，每名投資者有機會獲分3手（每手1萬元），而新債的「保底息」今年倍增至兩厘，首掛或有驚喜而錄得5%升幅，由此推斷，短炒客3手帳面即賺1,500元。另一邊廂，即使螞蟻下周四（11月4日）首天上市被搶高至狂升三成，由招股價80元急升24元至紅底股，「一手黨」帳面只賺1,200元，按理較iBond少袋300元。

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螞蟻分貨料少 iBond或可全中3手

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，螞蟻集團IPO熱賣，可能只以皆大歡喜的分貨原則，做到捧場客一人一手。相反，散戶申請3手iBond，有機會全中，要是首掛升至105元，一心搵快錢走短綫的投資者，料可速賺1,500元，或較大熱新股多，遂忠告小股民不妨變招，以現金「打新」及同時在iBond入飛3萬元。

一通集團行政總裁宓光輝不諱言，市場部份資金分流到螞蟻IPO，旗下一通證券的iBond上客量稍為放緩，且料中籤率或較螞蟻高，當iBond獲分兩3手時，螞蟻在人人有份下未必分得多。

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不過，iBond踏入開賣第3天，銀行續指這定息產品反應勝預期，大新 （02356） 今天（10月28日）指，認購iBond的反應理想，平均認購額為8萬元，客戶可透過分行或網上理財服務進行落注；當中循分行進行認購的申請較多。該行將推出iBond退款優惠，詳情稍後公佈。

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉亦指，因第7批債券加息，在低息環境下受捧，料入票人數或破紀錄。而該行錄得總認購金額、以及客戶的平均認購額，皆較2016年有大幅增長；平均申請額約為7萬元。花旗銀行也說，iBond認購反應踴躍，合符預期。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪