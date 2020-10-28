【Tesla】Model S 全新Plaid電動車已接受訂購　「一換一」計劃價約148.2萬

▲ Tesla Model S全新Plaid版本，正式在香港接受訂購，使用電動車「一換一」計劃後價格為1,482,479元。（Tesla提供圖片）

Tesla Model S全新Plaid版本，正式在香港接受訂購，含首次登記稅的價格為1,634,979元，使用電動車「一換一」計劃後價格為1,482,479元，而現時需付訂金為7,800元，美國將於2021年第四季為Model S Plaid版本進行交付，香港的實際交付日期將有待公佈。

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Model S Plaid 版本以三摩打全輪驅動設計，起步加速由0至100公里只需少於2.1秒、最高時速達每小時320公里，續航距離提升至高達 840 公里以上。

另外，Tesla Model S及Model X正式推出了長續航Plus版本，續航距離分別增加至652公里及561公里，為目前最長續航距離的Tesla電動車。與此同時價格亦有所調整，扣除電動車一換一計劃首次登記稅後，Model S 長績航Plus版本價錢為849,841元起、Model X 長績航Plus版本價錢則為1,025,174元起。

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責任編輯：朱悅瀅