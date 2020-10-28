【美股分析】摩根大通：若特朗普連任　或推升標普500指數至3900點

距離美國大選投票日還有不到一周時間，美國現任特朗普（Donald Trump）與其競爭對手拜登（Joe Biden）正積極開展競選活動，盼能拉攏關鍵搖擺州選票。儘管目前拜登在民調中領先，但最終結果仍然難以預料。摩根大通預計，如果總統特朗普連任，美股在今年年尾或將升逾一成。

摩根大通首席美股策略師 Dubravko Lakos-Bujas 及其團隊認為，若總統特朗普成功連任，在最樂觀的情景下，標普500指數在年底將升至3900點，相比本周二（27日）收市價3390點，仍有15%升幅。

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有不少分析師認為，無論是特朗普還是拜登勝選，都將會推出財政刺激計劃，利好美股表現。但Lakos-Bujas認為，特朗普獲勝才是最有利美股的結果，魔通預計短期內民主黨大勝（Blue Wave）對股市的影響屬中性，因為拜登帶來一些積極因素，包括更大規模的財政刺激措施、基建支出的同時，亦會導致消極因素，如提升企業稅率。

摩根大通還針對兩位候選人分別建立一籃子股票，「拜登概念股」以替代能源和綠能科技股票為代表，「特朗普概念股」主要包括傳統能源和化石燃料。自今年6月以來，「拜登概念股」已經跑贏「特朗普概念股」84個百分點。

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編輯：李勝男