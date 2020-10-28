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【柏傲莊II價單】開放式單位首登場　折實572.8萬起　收租投資首選？

股樓投資 19:59 2020/10/28

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新世界（00017）旗下大圍站柏傲莊再有新部署，其中二期項目「柏傲莊II」今日公布首張價單，涉及337伙，涵蓋開放式至三房間隔，以最高折扣率計，最平一伙折實價只約572.8萬元，折實呎價則約21,697元。項目今日（28日）傍晚5時放開示單位予公眾參觀，明日（29日）收票。要注意的是，因應疫情關係，要預先到項目官方網站登記預約，才可參觀示範單位。

柏傲莊II 入門單位為7A座8樓E室，實用面積264平方呎，價單訂價為716.1萬元，呎價27,125元，以最高折扣率計，折實價為572.8萬元，呎價則約21,697元。

【柏傲莊II示範單位】一房（開放式廚房）間隔曝光　投資自住一流？【下一頁

【柏傲莊II 示範單位】新兩房間隔登場　滿足投資客所需？【下一頁

第一號價單涉337伙
-    涉56伙開放式戶及20伙一房戶
-    162伙兩房戶及99伙三房戶
-    實用面積264至753平方呎
-    折實售價：572.8萬至1,409.2萬
-    折實呎價：17,250至26,737

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢強調，項目定價按照單位樓層、座向、景觀釐定，強調以市價推盤，雖然市場仍有利淡因素，惟樓市現由用家主導，以柏傲莊一期為例，約七成買家是用家，加上項目收逾兩萬票，反映樓市剛性需求強，故對項目銷情有信心。

值得留意的是，柏傲莊最大賣點是交通方便，加上基座又設大型商場，而且又鄰近香港中文大學，相信可吸引一定租客，以純投資角度考慮，由於開放式單位入門門檻較低，相信吸引部分投資者入市。

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撰文 : 黃卓賢

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