【藍籌業績】中石化首3季淨利潤462億元人幣 按年升2.85倍

▲ 中石化前三季淨利潤為244.59億元人民幣，按年下降44.7%。

中石化 （00386） 公布季績，第三季度淨利潤461.84億元（人民幣，下同），按年升2.85倍。前三季淨利潤為244.59億元，按年下降44.7%；總收入5203.7億元，按年下跌29%，資本支出718.58億元。中石化全日跌3.18%，收報3.04港元。

中石化指，在低油價下，堅持高質量勘探，注重效益開發，加快天然氣產能建設，積極拓市擴銷，穩油增氣降本進一步深化。前三季度境內原油產量較去年同期持平，天然氣銷量按年增加9.86%，市場份額持續增長。第三季度勘探及開發板塊息稅前利潤為131.6億元。

煉油板塊方面，公司抓住第三季度境內消費需求恢復機遇，第三季度煉油板塊息稅前利潤為315.5億元。化工板塊，深化原料結構調整，降低原料成本，化工產品經營總量2,233萬噸，按季增加0.86%。第三季度化工板塊息稅前利潤為42.2億元。

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編輯：陳華