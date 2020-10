【美國大選】特朗普大打經濟牌 政綱卻無任何大計

▲ 美國大選11月3日舉行,但美國總統特朗普的政綱卻未有詳列有關第二任期的經濟大計。

美國大選11月3日舉行,新冠肺炎疫情衝擊經濟,經濟議題成為選民關注焦點。美國總統特朗普拉票時多次聲稱,自己連任可為國家帶來經濟繁榮,而拜登勝出只會帶來經濟衰退,怎知細看特朗普的政綱,竟然未有詳列有關第二任期的經濟大計。

特朗普(Donald Trump)於競選網站上,並無詳列連任的經濟計劃,也未有列出具前瞻性的政策。網站主要列出特朗普上任後的經濟政績,包括減稅、國內生產總值(GDP)增長、創造就業機會及提供在職培訓等成就。

相對而言,特朗普於上屆大選的政綱,就以「特朗普的願景」(DONALD J. TRUMP’S VISION)為題,列出經濟計劃的多項政綱。政綱内容明顯較具體,包括承諾在10年內創造2,500萬個工作職位,以及推動GDP每年增長3.5%。

雖然特朗普競選團隊發送的電郵,也有列出部分重要經濟議題,但Tax Foundation形容,特朗普提及的政策細節較少,只含糊地呼籲推行部分政策(vaguely called for several other policies.)。例如特朗普過往有提到希望向中產階級大幅減稅,政綱卻無列出減稅的具體方向。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前指出,特朗普政府在11月3日的選舉日前,將不會發布有關第二任期的經濟大計,因此,特朗普有何經濟計劃仍是未知之數。

與特朗普相比,民主黨總統侯選人拜登(Joe Biden)在經濟方面的政綱篇幅則較詳盡。

美國企業研究所(American Enterprise Institute)早前針對拜登的稅務政綱,發表長達12頁的分析報告。相反,特朗普政府未有在這方面列出詳細方案,因此,該機構仍未能作出分析。

責任編輯:鄭錦玲