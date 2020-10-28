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IATA料今年客運量大挫66% 航空公司下半年每分鐘消耗30萬美元

環球政經 18:18 2020/10/28

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國際航空運輸協會（IATA）發表最新預測，料今年客運量按年大跌66%，並把2021年航空業收入將比2019年的8,380億美元下跌46%，較早前預測的下跌29%更為悲觀。IATA指，各國採取的入境禁令多未解除，相信航空客運需求不大，不太可能在第四季復甦，因此協會進一步下調預測值。

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【港股追蹤】H股全流通獲批 眾安在線升逾5%  詳情請看【下一頁

IATA指出，該機構原本假設全球航空客運需求將於今年第四季回升，預計跌幅會收窄，但近日各國疫情反撲，IATA預測今年全年客運量按年大減66%，而12月的需求亦較去年同期下跌68%。總幹事Alexandre de Juniac表示，只要各國持續關閉邊境，並實施入境隔離或檢疫措施，航空業將在2020年第四季面臨極大困難，而且幾乎沒有跡象顯示2021年上半年會明顯好轉。

Alexandre de Juniac補充，按照目前的消耗速度，各航空公司所剩的現金平均只能支撐8.5個月。他形容， 今年下半年全球航空公司預計總共將再消耗770 億美元，等同每分鐘燒掉 30 萬美元。原因在於航企的削減成本的力度不足以抵銷航空活動停頓所帶來的收入流失。他又指，除非政府迅速採取行動，否則航空業約有130萬個工作機會面臨風險，屆時將產生骨牌效應，影響到周邊產業。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

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