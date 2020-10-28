【太空任務】SpaceX衛星網絡Starlink公測開始　70萬民眾可率先享用

▲ Starlink團隊宣布，即將向全美國近70萬民眾，特別是農村用戶提供Starlink寬頻衛星網絡服務公測，月費99美元（約767港元）。

科技狂人Elon Musk除致力開發電動車Tesla外，近年也積極向太空發展。Elon Musk旗下的航太製造商SpaceX，正擴大其Starlink衛星網路服務規模。Starlink團隊宣布，即將向全美國近70萬民眾，特別是農村用戶提供Starlink寬頻衛星網絡服務公測，月費99美元（約767港元）。

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今年6月，SpaceX開放公眾填寫申請參與Starlink公測表格。不到兩個月，SpaceX表示全美近 70萬人有意參與測試。Starlink團隊終在昨（27日）發送電子郵件給有意註冊該服務的群眾，邀請首批用家參與「Better Than Nothing Beta」測試。

而Starlink初期服務定價為每月99美元，並會額外收取499美元（約3867港元）的安裝套件費用，內包含連接衛星的用戶終端、安裝用的三腳架、一個Wi-Fi路由器。而目前SpaceX已在Google Play和蘋果App Store上架Starlink應用程式。

Starlink團隊指出，初期數據速度會從每秒50Mb至150Mb不等，約可在30分鐘至一個小時內下載一部完整的電影。但隨著團隊強化Starlink系統， 預計網速、延遲、和穩定性都會逐步提升，目標是在2021年夏天能將延遲降到16至19ms。

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責任編輯：曾曉汶