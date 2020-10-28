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【TikTok擴張】夥電商平台Shopify促短片廣告推銷 　TikTok全球招聘約3千名工程師

科技 17:11 2020/10/28

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綜合外媒最新報道， TikTok計劃在未來 3 年內繼續擴大全球工程團隊，包括在加拿大、歐洲、新加坡及美國增加約 3,000 名工程師。

儘管中國短影音社交平台「抖音」（海外版 TikTok）面對美國封禁威脅，發展依然存在不確定性，但綜合外媒最新報道， TikTok計劃在未來 3 年內繼續擴大全球工程團隊，包括在加拿大、歐洲、新加坡及美國增加約 3,000 名工程師。

TikTok 的全球工程團隊方面，目前在中國境外大約有1000名工程師，其中近一半位於美國加州矽谷。據外媒引述TikTok發言人指出，美國將繼續是TikTok的工程中心之一，會招聘更多員工。

外媒早前報道還指出，TikTok 母公司字節跳動計劃在新加坡投資數十億美元，招聘數百名員工，該公司已選擇新加坡做為其東南亞總部。

【美國大選】特朗普競選網站遭黑客攻擊　稱已掌握新冠肺炎相關內部信息

【在家工作】疫下辦公室新常態　7成美國科企員工WFH更感疲累

此外，TikTok 最新還宣布與電商平台 Shopify 建立全球合作夥伴關係，進一步投資於社交商務，未來將擴大至包括其他應用程式內購物等功能。Shopify 及TikTok 雙方亦已經進行不同合作測試，如測試購物按鈕，允許 TikTok 創作者從他們的影片中連結自己的 Shopify 店面。

Shopify 產品副總裁 Satish Kanwar 在聲明中表示，TikTok 是世界上增長最快的娛樂平台之一，僅在美國就擁有超過 1 億高參與度的用戶；與 TikTok 的合作意味著，Shopify 商家可使用對 TikTok 體驗感覺真實的內容與這些新觀眾建立聯繫。

【 瞄準下代Wi-Fi 】高通推 Immersive Home Platforms　支援智能家居、物聯網裝置

責任編輯：張寶燕

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