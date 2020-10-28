【美股焦點】蔚來隔晚急升9％　比亞迪今日亦創新高　兩間公司市值仲差Tesla幾遠？

隔晚電動車公司蔚來（美：NIO）急漲逾9%，最新市值升至383.6億美元，折算人民幣為2,574億元。今日龍頭比亞迪（01211）亦升5.4%創歷史新高。目前比亞迪市值亦超4,000億元人民幣，暫時兩間公司市值差距僅約1,500億元。

不過相比起特斯拉（美：TSLA），市值4,025億美元，換算為2.7萬億元人民幣，兩間公司仍有一段相當大距離。而另外兩間中概電動車股，理想（美：LI）及小鵬（美：XPEV）的市值換算成人民幣則分別為1,078億元及961億元。

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傳統車企方面，廣汽（2282）及上汽近年來也有涉足新能源的趨勢，都推出了各自的新能源車型。目前，廣汽集團市值1,218億元人民幣；上汽市值2,537億元人民幣。

而港股另外兩隻，吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）市值則分別為1,560億港元及2,127億港元。

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