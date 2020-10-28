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【柏傲莊II 示範單位】新兩房間隔登場　滿足投資客所需？

股樓投資 17:51 2020/10/28

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新世界（00017）旗下大圍站上蓋柏傲莊I 銷情理想，發展商即加推二期項目柏傲莊II。值得留意的是，柏傲莊II 主打兩房單位，即一期項目去貨速度最快的戶型。發展商早前示範單位，其中一款則為「兩房一套+儲物室」間隔，料搶攻家庭及投資客。

    點擊圖片放大
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示範單位以第5座（5A）18樓B室為藍本，屬「兩房一套+儲物室」間隔，實用面積634平方呎。單位設玄關，玄關右邊為儲物室，可擺放大型雜物。至於客飯廳則屬長型開則，易擺放家具，而且空間感十足。此外，客飯廳外連22平方呎露台，有助通風、採光。

廚房設於客飯廳左方，附送磁石牆，可擺放磁石配件。客飯廳右方走廊通往寢區，客房間隔方正，對面是浴室，以趟門設計，內設多用途鏡櫃。至於主人房則為套房設計，外連16平方呎工作平台。值得留意的是，主人浴室設浴缸，迎合喜歡浸浴住戶所需。

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撰文 : 黃卓賢

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