【港股追蹤】行業有利淡消息 三大電訊商齊下挫

上周公布第三季業績的中移動（00941），表現符合市場預期，當時股價曾一度抽升，更帶動其他兩隻電訊股造好。不過時移世易，資金炒完隨即撤離，行業更受到中美關係的壞消息拖累，令三大電訊商今日都顯著下挫。其中龍頭股中移動（00941）及中電信（00728）均跌超過2%，前者失守50元大關，收報49.05元。中聯通（00762）更跌近5%，收報5.16元，成為全日表現最差藍籌。

美國共和黨參議員盧比奧本周提出立法，禁止被美國列入黑名單的中國公司進入美國資本市場，美國投資公司、退休基金及保險公司不能再持有上述中國公司的股份。如果議案獲得通過，將會有長達一年的寬限期，而在黑名單上的中國公司亦將被禁止在美國交易所交易。市場認為，新例亦可能會影響中電信及中移動 ，因兩間公司被美國國防部指控，獲內地軍方支持。

中移動早前公布，首三季營運收入為5,744億元（人民幣，下同），按年上升1.4%；EBITDA達2,169億元，按年下跌3.8%；純利按年微跌0.3%至816億元，但單計第三季，則錄得按年正增長。股份在績後獲多間大行好評，麥格理報告指，集團第三季服務業務收入稍好過該行預期，但EBITDA則差過市場預期4%，基於公司服務業務收入錄得增長，給予中移動「跑贏大市」評級，目標價70.15元。

摩根士丹利（大摩）同樣認為集團第三季服務收入略高於該行預測，期內純利大致符合預期，截至今年9月，5G業務在內地滲透率12%，指公司推出5G服務十一個月以來，上客量達1.14億戶，較推出4G服務時為快，認為公司盈利正迎來拐點。預計公司旗下移動業務於今年第四季收入可持續增長，加上穩定的派息指引及盈利透明度，可提振股價表現，維持「增持」評級，目標價80元，以現價計有超過50%潛在上升空間。

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記者：葉志偉