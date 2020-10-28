【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞

▲ 「淘寶電視台」將在10月31日將會晚上8時正式開台，開台節目會介紹今年雙11的攻略 。

「天貓雙11」即將到來，今年淘寶天貓香港站將在「雙11」推出首個涵蓋娛樂、親子、飲食及寵物等內容的直播節目「淘寶電視台」，每日直播2小時。

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「淘寶電視台」將在10月31日將會晚上8時正式開台，開台節目會介紹今年雙11的攻略 。在11月11日前，該活動將會每日提供2小時直播，內容包括不同主題的節目，包括美妝、家電、飲食、玩樂、寵物及親子等。直播中每15分鐘就會發放好禮，增加互動內容及消費樂趣，提供合共50小時的廣東話本地製作直播內容。

「淘寶電視台」更會在在11月10日雙11前夕，與香港消費者一同倒數； 並展開馬拉松式、連續27小時無間斷直播。

今年香港市場的優惠包括消費每滿300元（人民幣，下同）減40元的天貓跨店優惠；淘寶則為滿200元減25元及滿1000元減50元優惠。另外，更有香港跨店滿199元，包郵到自提點的服務。天貓更會在10月21日開始至11月11日，每日上午11時及下午11時，發放限量高達888元的「現金紅包」；消費者亦可領取限量的26元及111元官方「物流紅包」。

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責任編輯：葉泳珊